Porsche Sprint Challenge, José Monroy: “Queremos trazer mais mulheres para o automobilismo”

Com um trabalho de base que já mostra resultados e uma visão clara para o futuro, a P21 Motorsport reforça-se como uma referência no incentivo à participação feminina no automobilismo ibérico.

“Temos a Kika pelo terceiro ano consecutivo, temos a Maria agora, e já estamos em contacto com outras pilotos. Algumas não são portuguesas, mas estão muito interessadas em juntar-se a nós. Este ano, já têm compromissos noutros campeonatos ou com outras marcas, mas estão muito entusiasmadas para, quem sabe, em 2026, alinhar aqui nesta família.”

“Este desporto é caro. É um desporto muito apetecível, mas é caro. Eu falo com 20 anos de experiência como piloto, e para mim, a maior dificuldade sempre foi arranjar budget para correr. E isso é uma realidade para quase todos os meus clientes ou potenciais clientes. Não desvalorizando de forma nenhuma as mulheres, mas para elas, muitas vezes, é ainda mais difícil. Há menos oportunidades, menos patrocinadores disponíveis. Mas, apesar disso, aos poucos estamos a conseguir.”

Monroy não esconde as dificuldades que o desporto automóvel apresenta, sobretudo em termos financeiros, e reconhece que essas barreiras podem ser ainda maiores para as mulheres.

“Depois tivemos a Kika Queiroz, que vai já para a terceira temporada, e agora temos a Maria Sánches Iglesias, que é a primeira vez que participa. Eu continuo a trabalhar para criar mais espaço para as mulheres no desporto motorizado. E acho que não estou sozinho neste barco. Já se sente, a nível de federações e de outras organizações, essa vontade há alguns anos. Mas sabemos que não é fácil.”

“É algo que está a ser trabalhado pela P21 desde o primeiro ano e que queremos continuar a trabalhar todos os anos para a frente. Desde o início que apostámos nisto. Começámos com a Nadine e a Raquel Quintaneiro, duas irmãs que são piloto e copiloto do safety car. O convite inicial foi feito à Nadine para correr, mas apesar de ter gostado da ideia, ela não teria tempo ou condições para assumir esse compromisso. Então, arranjámos esta solução que, para mim, tem sido espetacularmente bem desenvolvida. E acho que tem chamado a atenção também: termos o safety car conduzido e copilotado por duas mulheres é algo diferente e muito positivo.”

A Porsche Sprint Challenge Ibérica é uma das competições que mais se destaca em Portugal pelo número de mulheres envolvidas, tanto em pista como fora dela. Para José Monroy, CEO da P21 Motorsport, este resultado não é fruto do acaso, mas de um esforço consciente e contínuo desde a fundação do troféu.

