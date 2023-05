Porsche Sprint Challenge: José Barros defende liderança nos AM | AutoSport

José Barros, que se destacou na primeira jornada (em Portimão) do Porsche Sprint Challenge Ibérica, com dois triunfos na sua categoria, disputa neste fim-de-semana a segunda ronda que terá como palco o circuito espanhol de Motorland, estando apostado em defender a liderança na classificação de pilotos Am.



José Barros, que estará aos comandos de um Porsche 991.2 GT3 Cup inscrito pela Veloso Motorsport, não conhece o circuito situado no norte de Espanha, mas mostra-se confiante. “Mais uma vez vou competir num traçado onde nunca estive. No entanto, adquiri algum conhecimento no simulador sobre a pista ao longo deste período de preparação, portanto, não será tudo novidade para mim, muito embora tenha muito para aprender. Estou confiante e apostado em defender a liderança na classificação e, se possível, alargar a minha vantagem”, afirmou o jovem de dezoito anos.



José Barros antecipa algumas contrariedades, fruto do seu sucesso no evento do Algarve, mas está determinado em trabalhar afincadamente para poder concretizar os seus ambiciosos objetivos. “Estou consciente de que o grau de dificuldade em Motorland aumentará um pouco, até porque tenho o lastro por estar na liderança da classificação da minha categoria. Mas tenho um objetivo claro que passa por vencer a categoria e alargar a distância para o segundo classificado e também tentar aproximar-me dos pilotos da Pro. Não será fácil, mas vamos trabalhar para que tudo se torne realidade”, concluiu o portuense.



O programa oficial do evento de Motorland da Porsche Sprint Challenge Ibérica inicia-se neste sábado, com os treinos-livres e a qualificação, disputando-se ainda a primeira corrida de 28 minutos mais uma volta, às 17h35. A segunda prova, com a mesma distância, será efetuada no domingo às 14h10. Ambas as corridas podem ser seguidas em direto no canal de Youtube da competição.