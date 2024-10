Porsche Sprint Challenge: Jerez pode ser palco de festa do título

A Porsche Sprint Challenge Ibérica entrou na reta final com apenas mais dois fins de semana. Jerez é o palco que se segue com já algumas contas do título a poderem ficar encerradas.

Rui Miritta está bem-lançado no Grupo dos 991.1. Depois do título GTCup do Iberian SuperCars no último fim de semana, em Valência, está com 160.5 pontos no seu grupo, contra os 105 de Filipe Nascimento que ocupa a segunda posição neste Grupo.

Também no Grupo dos 991.2 as contas parecem ser mais simples de fazer. Manuel Alves tem estado imparável e com 212 chega a Jerez na primeira posição, à frente de Vasco Barros, (146 pontos) e de Gonçalo Fernandes (108 pontos). Manuel Alves estava entusiasmado à partida para o fim de semana, reconhecendo que vai apenas focar-se nas corridas, sem pensar nas contas do título:

“Sabemos que estamos muito perto do título. Poderemos festejar em Jerez, mas o nosso foco está apenas em fazer o melhor trabalho possível. Vimos em Valência que a concorrência está muito forte e, apesar de perto do objetivo, não podemos facilitar. O foco estará apenas em fazer boas corridas, encontrar o melhor compromisso de afinação e tentar ser o mais rápido possível. No fim faremos as contas. O respeito pelos nossos adversários e a noção de que estamos num campeonato competitivo não nos permite encarar este fim de semana de outra forma. No entanto, estamos muito entusiasmados para o fim de semana, com a confiança de que podemos fazer bons resultados e manter os registos que temos feito até agora” disse o piloto da Trofa.

No Grupo dos 992 há mais equilíbrio com Jorge Ramirez a liderar com 157 pontos, seguido de Yurii Protasov (144 pontos) e de Juan Veja (126 pontos).

Há champanhe já no fresco para Jerez. Os trabalhos em pista começam no sábado, dia 5, as 10:30 para os primeiro treino livre. Segue-se o primeiro treino cronometrado, às 12:45 e a corrida 1 acontecerá às 16:25. No domingo, a corrida 2 está agendada para as 14:00 (hora portuguesa).