Porsche Sprint Challenge, Jerez: Francisco Mora não deu hipóteses na corrida 1 | AutoSport

Francisco Mora triunfou, voltou a vencer na Porsche Sprint Challenge Ibérica, num triunfo de fio a pavio na primeira corrida da quinta jornada, no circuito de Jerez de La Frontera, terminando com uma vantagem de 2.678s face a Manuel Alves, com Pedro Salvador no terceiro lugar do pódio. José Barros venceu na categoria AM e Aloísio Monteiro na GD.

Contrariando todas as expetativas, a corrida foi bastante tranquila, em termos de emotividade, já que a ordem dos seis primeiros lugares da grelha manteve-se inalterável até ao baixar da bandeira xadrez. “O fim de semana começou de forma complicada, já que ontem, nos treinos privados, a caixa de velocidades cedeu e tenho que agradecer aos amigos Pedro e Jorge Silva a cedência de uma, mas também à equipa Veloso Motorsport pelo excelente trabalho desenvolvido. Esta vitória é para eles e dedico-a também ao malogrado Paulo Alves, pois hoje era o seu dia de aniversário”, começou por referir Mora, acrescentando: “Estou muito feliz por esta vitória, que me deixa mais à-vontade na liderança da PSCI e agora pensarei prova a prova, sem qualquer tipo de pressão. Não necessito de vencer até ao final da época, mas é sempre melhor subir ao lugar mais alto do pódio…”.

Esta foi a sexta vitória consecutiva de Mora e começou a ser desenhada logo nas primeiras voltas, pois se Manuel Alves ainda alimentou esperanças de surpreender o líder, nunca conseguiu, verdadeiramente, ameaçá-lo, muito embora se tivesse destacado em relação a Pedro Salvador que também nada pôde fazer para o duo da dianteira. Vasco Barros e Miguel Lobo também fizeram, praticamente, corridas “isoladas”, nos quarto e quinto lugares.

À semelhança de Mora, o jovem José Barros também esteve intocável na categoria AM, que liderou do princípio ao fim, face ao espanhol Jorge Ramirez e a Gonçalo Fernandes, que na corrida acabaram por trocar de posições em relação à qualificação, com o primeiro a superar o piloto do RGB Racing Team logo depois do arranque. Na parte final, Nuno Inocêncio ainda conseguiu superar Tiago Gonçalves e ascender à quarta posição, com Francisca Queiroz, a única senhora em pista, a concluir mais uma corrida.

A história do triunfo de Aloísio Monteiro na categoria GD não foi muito diferente, já que o piloto e “patrão” da The Racing Factory largou da “pole” (nono lugar da grelha) e manteve o primeiro lugar até final, ainda que Rui Miritta não lhe desse muito “descanso”. O piloto de Valongo viu o seu desempenho premiado com o segundo lugar, até porque Miguel Caetano, outro dos seus adversários, cometeu dois erros (“piões”) que o deixaram irremediavelmente para trás.

Corrida 1 (classificação final oficiosa)

1º, Francisco Mora (Veloso Motorsport/Pro-Am), 30.38.306

2º, Manuel Alves (LOB-Mortorsport/Pro-Am), a 2.678s

3º, Pedro Salvador (Pro-Am), a 11.265

4º, Vasco Barros (LOB-Motorsport/Pro-Am), a 20.970

5º, Miguel Lobo (Veloso Motorsport/Pro-Am), a 32.883

6º, José Barros (Veloso Motorsport/AM), a 33.618

7º, Jorge Ramirez (RGB Racing Team/AM), a 1.27.629

8º, Gonçalo Fernandes (AM), a 1.33.520

9º, Aloísio Monteiro (GD), a 1.43.793

10º, Rui Miritta (Monteiros Competições/GD), a 1.47.860

11º, Nuno Inocêncio (AM), a 1 volta

12º, Tiago Gonçalves (AM), a 1 volta

13º, Miguel Caetano (Veloso Motorsport/GD), a 1volta

14º, Francisca Queiroz (AM), a 1 volta

Volta mais rápida: Francisco Mora, com 1.46.944 (média de 149,1 km/h)

PROGRAMA DE JEREZ

DOMINGO (24 setembro)

9h30/9h50 – Qualificação 2

12h50/13h25 – Corrida 2 (28’ + 1 volta