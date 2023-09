Porsche Sprint Challenge, Jerez: Francisco Mora faz a pole para a corrida 1 | AutoSport

Francisco Mora entrou com o pé direito na quinta e penúltima jornada da Porsche Sprint Challenge Ibérica (PSCI), ao conquistar, na tarde deste sábado, a “pole position” para a primeira corrida no circuito de Jerez de La Frontera, depois de superar Manuel Alves por uma diferença de 0.657s.

O piloto da Veloso Motorsport e líder da categoria Pro-Am estabeleceu o seu tempo na primeira metade da qualificação, destronando da liderança da tabela de tempos aquele que tem sido o seu grande rival esta época. Manuel Alves, o jovem piloto da LOB-Motorsport, desalojou, por seu turno, Pedro Salvador da segunda posição, ao batê-lo por cinco centésimos. O quarto lugar da grelha também foi alvo de um aceso despique entre Vasco Barros (4º) e Miguel Lobo (5º), favorável ao piloto da LOB-Motorsport face ao da Veloso Motorsport por uma margem de 0.136s.

Na categoria Am, o jovem José Barros colecionou mais uma “pole”, destacando-se claramente de Gonçalo Fernandes e do espanhol Jorge Ramirez, enquanto Tiago Gonçalves, no 991.1, ficou um pouco mais para trás, na frente de Nuno Inocêncio e de Francisca Queiroz. Nesta categoria, há que referir a inesperada ausência, na qualificação, de Ricardo Costa, na sequência de um despiste sofrido nos treinos privados. A equipa da Monteiros Competições não conseguiu, contudo, reparar em tempo útil os danos sofridos pelo 991.2.

Aloísio Monteiro foi o mais rápido e garantiu a “pole” na categoria GD, mas não por uma larga vantagem em relação a Rui Miritta, apenas 0.468s, enquanto Miguel Caetano, o terceiro mais rápido, também ficou muito perto do piloto da Monteiros Competições. Portanto, verifica-se um equilíbrio de andamentos que poderá, na corrida desta tarde, proporcionar momentos de muita emoção na disputa dos lugares do pódio.

QUALIFICAÇÃO 1

1º, Francisco Mora (Veloso Motorsport/Pro-Am), 1.45.700

2º, Manuel Alves (LOB-Mortorsport/Pro-Am), 1.46.357

3º, Pedro Salvador (Pro-Am), 1.46.857

4º, Vasco Barros (LOB-Motorsport/Pro-Am), 1.47.499

5º, Miguel Lobo (Veloso Motorsport/Pro-Am), 1.47.635

6º, José Barros (Veloso Motorsport/Am), 1.47.836

7º, Gonçalo Fernandes (Am), 1.49.762

8º, Jorge Ramirez (RGB Racing Team/Am), 1.50.555

9º, Aloísio Monteiro (GD), 1.51.297

10º, Tiago Gonçalves (Am), 1.51.559

11º, Rui Miritta (Monteiros Competições/GD), 1.51.765

12º, Miguel Caetano (Veloso Motorsport/GD), 1.52.549

13º, Nuno Inocêncio (Am), 1.52.815

14º, Francisca Queiroz (Am), 1.55.546

Jorge Brioso (Am), st

Ricardo Costa (Monteiros Competições/Am), st

PROGRAMA DE JEREZ*

SÁBADO (23 setembro)

17h40/18h15 – Corrida 1 (28’ + 1 volta)

DOMINGO (24 setembro)

10h30/10h50 – Qualificação 2

13h50/14h25 – Corrida 2 (28’ + 1 volta)

*Hora espanhola (em Portugal continental menos uma hora)