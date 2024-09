Porsche Sprint Challenge Ibérica: Valência marca o arranque da decisiva 2.ª metade da temporada

O icónico circuito Ricardo Tormo acolhe no próximo fim de semana a quarta dupla ronda da Porsche Sprint Challenge Ibérica 2024, integrada em mais um NAPA Racing Weekend, organizado pela Real Federación Española de Automovilismo. 15 pilotos vão lançar-se à conquista de pontos que, a três provas do fecho da temporada, são cada vez mais preciosos nas lutas pelos títulos a atribuir nos três Grupos da competição promovida pela P21 Motorsport.

Está cada vez mais acesa a luta, cada vez mais ‘caros’ os pontos em discussão nas corridas da Porsche Sprint Challenge Ibérica, cuja segunda edição tem recebido a preferência de pilotos vindos de vários países e continentes. Desta feita e na quarta ronda dupla de 2024, são quatro as nações e dois os continentes representados que terão pela frente um fim-de-semana de grande fôlego.

No sábado, a manhã será reservada às duas sessões de treinos livres, ambas com 40 minutos de duração, ocorrendo a Qualificação ao início da tarde, com a “armada” Porsche a ter 20 minutos para lutar pelo posicionamento na grelha de partida para a Corrida 1, cuja partida lançada está aprazada para as 17:40 locais.

No domingo, a Porsche Sprint Challenge Ibérica começará por ter uma sessão de ‘warm-up’ pouco depois das nove da manhã, ocorrendo a partida da Corrida 2 às 13:10.

“Chegamos a Valência com tudo em aberto quanto aos títulos a atribuir e isso é sinónimo de que teremos muita luta em pista”, destaca Jose Monroy, Series Manager da PSCI que realça ainda “a excelente lista de participantes, a exemplo do que sucedeu nas rondas anteriores. Quero realçar o facto de continuarmos a atrair novos pilotos e iremos continuar a trabalhar para tornar o campeonato ainda mais forte. Aliás, já estamos a preparar afincadamente a época de 2025, estudando a melhor forma de tornar a PSCI ainda mais aliciante, sendo nosso objetivo globalizar ainda mais, atraindo mais pilotos e mais equipas do mundo inteiro”.

Quem trava Manuel Alves?…

As seis vitórias imperiais nas corridas já disputadas da edição 2024 da Porsche Sprint Challenge Ibérica dão bem conta de quão difícil é suplantar Manuel Alves.

Como é óbvio, esse pleno absoluto nas corridas foi transformado pelo piloto da LOB Motorsport numa liderança isolada nas contas do Grupo 991.2, possuindo 50 pontos de avanço sobre o seu colega de equipa Vasco Barros e 88 em relação a Gonçalo Fernandes, terceiro colocado, sendo certo que ainda estão em cima da mesa 159 pontos para amealhar, o que permite aos seus dois mais diretos adversários terem ainda uma palavra a dizer na discussão do título e, corrida após corrida, assumem-se como dois dos mais diretos adversários de Alves na discussão das vitórias à geral.

Neste grupo, Valência terá em pista Tiago Gonçalves (Monteiro Competições) e David Gonçalves, que certamente tentarão se imiscuir nos lugares do pódio.

Já no Grupo 992 serão 7 os carros em pista, com destaque para a estreia absoluta da dupla Alejandro Barambio Perea e Borja Garcia Menendez, num Porsche da Equipo GT Corse.

Terão pela frente um plantel de fino quilate, onde sobressaem os nomes do espanhol Jorge Ramirez (RCG Racing Team e do ucraniano Yuri Protasov, que corre com as cores da equipa Hadeca.

Para além de serem candidatos a lutarem nas duas corridas pelo Top 5 absoluto, têm uma motivação extra proveniente da ausência do português Ricardo Costa, atual líder da tabela pontual do Grupo 992, ex-áqueo com Jorge Ramirez que assim poderá assumir a liderança isolada. Mas Yuri Protasov está só a 8 pontos e almeja também suplantar os adversários que o precedem na tabela pontual.

O colombiano Juan Veja e o ucraniano Oleksandr Dobik, ambos da Hadeca, também já revelaram serem capazes de lutarem pelos lugares de topo no Grupo, bem como o português André Fernandes (Monteiros Competições), sendo de esperar que a jovem Francisca ‘Kika’ Queiroz (Orbital Ignition Racing Team) continue a demonstrar em Valência a crescente evolução que têm ostentado.

Quanto às lides do Grupo 991.1, Rui Miritta chega ao Circuito Ricardo Tormo na liderança do campeonato. O português da Monteiros Competições possuiu um avanço de 22,5 pontos sobre Filipe Nascimento e 53,5 em relação a Alexandre Fonseca (Orbital Ignition Racing Team), com o trio a ir medir forças numa jornada dupla que poderá ser reveladora do desfecho do campeonato. AS duas corridas desta quarta ronda da Porsche Sprint Challenge Ibérica terão transmissão em direto na página oficial do campeonato da rede YouTube.