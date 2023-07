Porsche Sprint Challenge Ibérica traz mais de vinte inscritos para ronda do Estoril | AutoSport

A Porsche Sprint Challenge Ibérica (PSCI) visita o Estoril para a quarta ronda do calendário, a última em território português antes do final da temporada.

Com uma lista de inscritos recheada, a Porsche Sprint Challenge Ibérica apresenta algumas novidades também a nível técnico e preparou um programa de animação para o Cascais Racing Weekeng.

A jornada do Estoril marca o início da segunda metade de uma época, assinalado com mais de duas dezenas de inscritos. Uma novidade relevante será a utilização, pela primeira vez e a partir desta jornada, do sistema ABS, na sequência do pedido dos pilotos, “por motivos de segurança”, o qual recebeu luz verde do organismo federativo (RFEDA) que tutela a PSCI.

“Cumpridas as primeiras três provas da temporada, num total de seis corridas, nos circuitos de Portimão, de Aragón e de Navarra, respetivamente, o balanço desta Porsche Sprint Challenge Ibérica é amplamente positivo, face às expetativas que foram geradas. Desde o primeiro momento que a P21 Motorsport procurou sempre evoluir e a parceria estabelecida com a Porsche Motorsport foi o resultado do trabalho desenvolvido nos dois anos anteriores. A introdução de novas pistas no calendário da PSCI foi muito bem acolhida pelos pilotos que, na generalidade, se mostram agradados com a organização. E neste regresso ao Autódromo do Estoril acredito que, à semelhança do sucedido desde o início da época, as duas corridas vão ser interessantes de seguir e com a emoção a manter-se, em torno da luta pelos primeiros lugares até ao baixar da bandeira xadrez”, declarou José Monroy, manager da P21 Motorsport, a propósito da visita da Porsche Sprint Challenge Ibérica ao Estoril.

Gonçalo Fernandes (AM), Tiago Silva (AM) e Miguel Lobo (AM) são os três estreantes da competição, cuja lista de inscritos deixa antever uma “grelha cheia”.

Em termos absolutos, e no Grupo 991.2, o duelo entre Francisco Mora, Pedro Salvador e Manuel Alves, foram os pilotos que até agora têm dominado a categoria Pro-AM. Há uma diferença de 12 pontos entre este trio, com Mora no primeiro lugar, secundado por Salvador (-6 pontos) e Alves (-12), enquanto Vasco Barros, quarto classificado, tem uma desvantagem de 66 pontos, fruto de não se ter adaptado a cem por cento ao novo 991.2 e ainda a alguns contratempos de que foi vítima em duas corridas.

Na categoria AM, Ricardo Costa chega ao Estoril destacado na liderança, face ao espanhol Jorge Ramirez (-39 pontos) e a José Barros (-40), que ao ficar a zero em Motorland, devido a problemas mecânicos, caiu na tabela classificativa para a terceira posição.

O britânico Chris Hillaby, que não vai estar presente no Estoril, é o atual líder da categoria GD, sem dúvida uma das mais animadas e discutidas, dispondo de 22 pontos de vantagem face a Aloísio Monteiro, com outro piloto britânico, Frank Barrett, em terceiro, a 30 pontos do primeiro e destacado de Manuel Chinchilla.

Relativamente aos pilotos dos Porsche 991.1, a categoria AM tem Tiago Gonçalves no primeiro lugar, mas somando um pecúlio curto (4 pontos) em relação ao segundo classificado, Nuno Inocêncio, surgindo Jorge Brioso em terceiro e Francisca Queiroz, a primeira mulher a competir na Porsche Sprint Challenge Ibérica, na quarta posição.

Na categoria GD, Rui Miritta, embora único concorrente aos comandos do 991.1, não tem deixado de ombrear com os pilotos dos 991.2, como sucedeu na última jornada em Navarra, onde subiu duas vezes ao pódio. Quem estará de regresso nesta jornada do Estoril é Jorge Figueiredo, único concorrente na categoria GD com o Porsche 997.2.

Paralelamente, está garantido um aliciante programa de animação no paddock e não só, ao longo dos dois dias do evento. O artista RAF – Rui Alexandre Ferreira (vencedor em 1999 do prémio “Best Paint Harley Davidson” no Concurso Europeu de Pintura) vai ser protagonista de um espetáculo de Arte Urbana, pintando ao vivo numa tela uma das “máquinas” participantes na Porsche Sprint Challenge Ibérica. O desfile de motos será outra das atrações, juntando unidades de diferentes estilos e épocas, cujos participantes terão oportunidade, também, de acelerar no traçado do autódromo. Corridas de radiomodelismo no paddock entre miniaturas Porsche também ajudarão à festa nesta jornada de velocidade no Estoril.

Tal como sucedeu nas jornadas anteriores, as duas corridas podem ser acompanhadas em livestreaming na página Youtube da P21 Motorsport.

PROGRAMA CASCAIS RACING WEEKEND

SÁBADO (29 julho)

Treino Coletivo 1 09h00/10h00

Treino Coletivo 2 10h40/11h40

Treino Livre 1 13h55/14h35

Qualificação 1 15H35/15h55

Corrida 1 (28’ + 1 volta) 17h25/18h00

DOMINGO (30 julho)

Treino Livre 2 09h00/09h40

Qualificação 2 11h00/11h20

Corrida 2 (28’ + 1 volta) 14h30/15h05