Porsche Sprint Challenge Ibérica sucede à GT3 Cup em 2023 | AutoSport

O objetivo lançado desde a primeira época foi alcançado. A GT3 Cup desde início mostrou ser um projeto interessante e com muito potencial. A organização assumiu desde cedo que o objetivo era atrair a Porsche e esse objetivo foi agora cumprido. A Porsche Sprint Challenge Ibérica é a nova competição, organizada pela P21 Motorsport, que a Porsche Motorsport oficializou, esta quarta-feira, como sucessora da GT3 Cup já a partir de 2023, com um calendário de seis provas repartidas entre Portugal e Espanha.

Depois do arranque em 2021 com jornadas nos circuitos de Braga, de Portimão, do Estoril e de Jerez de La Frontera, a GT3 Cup alargou este ano o seu calendário a Valência e em 2023 a nova Porsche Sprint Challenge Ibérica incluirá de novo corridas tanto no Estoril como em Portimão, em Portugal, mas alarga o seu leque em Espanha, já que mantém os circuitos de Jerez de La Frontera e de Valência, acrescentando os de Motorland e Barcelona e/ou Navarra.

A nova competição ibérica oficializada pelo construtor de Estugarda admitirá os Porsche 997.2 GT3 Cup e 911.1 GT3 Cup, bem como os 991.2 GT3 Cup.

“É com enorme orgulho que recebemos, na sequência dos contactos estabelecidos o ano passado, desde o lançamento da GT3 Cup, com a Porsche Motorsport, a confirmação de que o troféu organizado pela P21 Motorsport passa a ser uma competição com o ‘selo’ oficial da Porsche em 2023. A partir de agora abrem-se novos horizontes e aumenta, também, a nossa responsabilidade, mas esta evolução será, sem dúvida, o melhor estímulo para continuarmos a evoluir e, em conjunto com os pilotos e as equipas, mas também os nossos parceiros, fazer da Porsche Sprint Challenge Ibérica a competição de referência no panorama das corridas de velocidade na Península Ibérica”, declarou José Monroy, manager da P21 Motorsport.

Muito em breve, a P21 Motorsport dará a conhecer mais detalhes sobre a Porsche Sprint Challenge Iberica que arrancará em 2023.