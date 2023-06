Porsche Sprint Challenge Ibérica: regressos e estreias marcados para a ronda de Navarra | AutoSport

A Porsche Sprint Challenge Ibérica (PSCI) está de volta este próximo fim de semana às pistas, mantendo-se por territória espanhol, agora no Circuito de Navarra. Trata-se de uma primeira visita desta competição e este traçado e integrada no programa Racing Weekend, promovido pela Real Federação Espanhola de Automobilismo.

Comparativamente à jornada anterior no Motorland em Aragão, destaca-se uma estreia e um regresso na lista de inscritos.

Começamos pelo regresso. André Fernandes, um dos protagonistas da categoria AM, que estivera ausente na jornada anterior, retoma os comandos do Porsche 991.2 número 82 da AF Motorsport. Passando à estreia, a piloto ítalo-espanhola Christine Giampaoli – mais conhecida por Christine GZ –, cuja carreira se tem centrado no off-road e na competição Extreme E, vai partilhar o Porsche 991.1 com Jorge Brioso e será, pelo seu mediatismo, um dos focos de atenção desta ronda. Christine Giampaoli esteve presente recentemente no Penafiel Racing Fest.

No plano desportivo, voltam a ser aguardados com grande expectativa os duelos pela primazia tanto da categoria AM 991.2 como da AM 991.1, nas quais há vários protagonistas, como Ian Barrett, Ricardo Costa, Tiago Gonçalves e Nuno Inocêncio, entre outros, que têm proporcionado excelentes corridas. O mesmo sucede, aliás, na categoria GD, com Chris Hillaby, Frank Barrett e Aloísio Monteiro a destacarem-se neste início de época.

Na categoria PRO-AM, a dos pilotos “consagrados” e habituais dominadores dos primeiros lugares a nível absoluto da Porsche Sprint Challenge Ibérica, há um bom conjunto de pilotos que vão manter a incerteza quanto ao resultado. Francisco Mora lidera a classificação e tem 2 pontos de avanço para Pedro Salvador e a dois pontos deste, a quatro do líder, está Manuel Alves, a revelação de 2023.

Tal como sucedeu em Motorland, as duas corridas (sábado e domingo) serão transmitidas em live streaming na página oficial do Youtube da Porsche Sprint Challenge Ibérica.

Horário:

Sábado (24 junho)

10:30/11:10 – Treinos Livres 1

12:50/13:30 – Treinos Livres 2

16:10/16:30 – Qualificação 1

19:05/19:40 – Corrida 1 (28 minutos + 1 volta)

Domingo (25 junho)

09:45/10:05 – Qualificação 2

13:35/14:10 – Corrida 2 (28 minutos + 1 volta)

Foto: RFEDA