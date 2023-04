Porsche Sprint Challenge Ibérica, Portimão: Segunda vitória de Dylan Pereira | AutoSport

Dylan Pereira repetiu a vitória em Portimão na segunda corrida da Porsche Sprint Challenge Ibérica, numa prova onde Pedro Salvador e Francisco Mora discutiram o segundo posto numa luta fantástica entre os dois experientes pilotos.

Dylan Pereira somou a segunda vitória, na tarde deste sábado, na jornada de abertura da Porsche Sprint Challenge Ibérica, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, ao dominar, como já fizera de manhã, de fio a pavio, de novo frente a Pedro Salvador, ainda que Francisco Mora tivesse cruzado a linha de meta em segundo. Contudo, as penalizações aplicadas pela direção de corrida aos pilotos que excederam os limites da pista acabariam por ditar diversas mudanças.

Aliás, o próprio Dylan não escapou a uma sanção de 6 segundos, só que a sua vantagem no final das 17 voltas (de 7 segundos) permitiu-lhe conservar o primeiro lugar e deixar Portimão com uma dupla vitória, até porque tanto Mora (15s) como Salvador (1s) também “transgrediram” e, portanto, viram ser-lhes adicionado mais alguns segundos ao seu tempo final. Esta segunda corrida do programa foi animadíssima no que toca à discussão do segundo lugar, entre Pedro Salvador e Francisco Mora, com este último a aproveitar um erro do adversário na derradeira curva antes da meta para chegar, “in extremis”, ao segundo lugar, que umas horas depois passava a ser… terceiro.

Manuel Alves e Vasco Barros repetiram, na primeira metade da prova, o duelo que já havia sido visto na primeira corrida e mais atrás José Barros garantiu o segundo triunfo do dia na categoria AM. “Agora foi melhor, pois estava bem posicionado desde o início e fui melhorando o ritmo ao longo da corrida, o que me deixou bastante satisfeito”, referiu o jovem piloto do Porto, que bateu o britânico Ian Barret, com Leandro Martins na terceira posição.

O vencedor surpresa da categoria GD acabou por ser Aloísio Monteiro, já que Chris Hillaby recebeu uma penalização de 20 segundos e foi, por isso, relegado para a segunda posição e na frente de Frank Barret. Quem liderou durante algum tempo foi Rui Mirita, que acabaria por se “desentender” com Hillaby e sair de pista, deixando caminho aberto a Miguel Caetano. Só que este, ao não evitar destroços largados pelo carro de Mirita, acabou por sofrer um furo e ficar para trás.

Classificação Corrida 2 (oficiosa)

1º, Dylan Pereira (AF Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-997.2/PROAM), 17 voltas

2º, Pedro Salvador (Porsche 911 GT3 Cup-991.2/PROAM), a 1.960

3º, Francisco Mora (Veloso Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/PROAM), a 15.938

4º, Manuel Alves (LOB Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/PROAM), a 25.949

5º, Vasco Barros (LOB Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/PROAM), a 28.598

6º, José Barros (Veloso Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/AM), a 45.561

7º, Ian Barret (Porsche 911 GT3 Cup-991.2/AM), a 1.05.890

8º, Leandro Martins/Racar Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/AM), a 1.28.747

9º, Jorge Ramirez (HRT Performance/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/AM), a 1.59.565

10º, Jorge Brioso (Porsche 911 GT3 Cup-911.1/AM), a 1 volta

11º, Aloísio Monteiro (Porsche 911 GT3 Cup-991.2/GD), a 1 volta

12º, Chris Hillaby (HRT Performance/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/GD), a 1 volta

13º, Frank Barret (Porsche 911 GT3 Cup-991.2/GD), a 1 volta

14º, Bernardo Sousa (AF Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-997.2/PROAM), a 1 volta

15º, Tiago Gonçalves (P21 Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-911.1/AM), a 1 volta

16º, Miguel Caetano (Veloso Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/GD), a 1 volta

17º, Ricardo Costa (Monteiros Competições/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/AM), a 2 voltas

18º, Manuel Chincilla (Racar Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/GD), a 2 voltas

19º, Nuno Inocêncio (Porsche 911 GT3 Cup-911.1/AM), a 2 voltas

20º, Rui Mirita (Monteiro Competições/Porsche 911 GT3 Cup-991.1/GD), a 4 voltas

Volta mais rápida: Dylan Pereira, com 1.47.047

A segunda jornada da Porsche Sprint Challenge Ibérica disputa-se nos próximos dias 27 e 28 de maio, no circuito espanhol de Aragon.