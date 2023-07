Porsche Sprint Challenge Ibérica: Pedro Salvador com a “pole” para a primeira corrida | AutoSport

Pedro Salvador conquistou, na tarde deste sábado, a “pole position” para a primeira corrida da quarta jornada da Porsche Sprint Challenge Ibérica (PSCI), no Autódromo do Estoril, ao bater Francisco Mora por 0.110s e Manuel Alves por 0.482, sendo estes os únicos que conseguiram situar-se no “segundo 35”, depois de uma qualificação bastante renhida.

Na abertura deste Cascais Racing Weekend em que o PSCI concentra todas as atenções, Salvador esteve sempre na liderança da tabela de tempos, apoderando-se do primeiro lugar da grelha para a corrida a disputar ao final da tarde de hoje, enquanto o seu rival Mora ficava a uma escassa distância e o jovem Manuel Alves voltava a dar excelente conta de si, reafirmando-se no trio que tem dominado a categoria ProAm e, em simultâneo, a nível absoluto. Vasco Barros ainda não conseguiu acompanhar o ritmo daqueles adversários e viu-se mesmo superado pelos três pilotos mais rápidos da categoria AM. Nesta última, o jovem José Barros esteve em plano de destaque, ao destacar-se por uma pequena vantagem tanto de Leandro Martins como do estreante Miguel Lobo.

Na categoria GD, o regressado Miguel Caetano entrou com o pé direito, ao ganhar quase um segundo a Aloísio Monteiro e um pouco mais ao britânico Frank Barrett.

Esta primeira corrida promete ser animada, à semelhança do que tem vindo a suceder desde o início da época, dado o equilíbrio de andamentos neste reencontro dos Porsche com a pista do Estoril.

Qualificação 1 (oficiosa)

1º, Pedro Salvador (ProAm), 1.35.115

2º, Francisco Mora (Veloso Motorsport/ProAm),1.35.225

3º, Manuel Alves (LOB Motorsport/ProAm), 1.35.597

4º, José Barros (Veloso Motorsport/AM), 1.36.771

5º, Leandro Martins (Racar Motorsport/AM), 1.36.894

6º, Miguel Lobo (Veloso Motorsport/AM), 1.36.976

7º, Vasco Barros (LOB Motorsport/ProAm), 1.37.173

8º, Ian Barrett (AM), 1.37.892

9º, André Fernandes (AF Motorsport/AM), 1.38.418

10º, Ricardo Costa (Monteiros Competições/AM), 1.38.718

11º, Miguel Caetano (Veloso Motorsport/GD), 1.38.873

12º, Jorge Ramirez (RGB Racing Team/AM), 1.38.874

13º, Gonçalo Fernandes (AM), 1.39.731

14º, Aloísio Monteiro (GD), 1.39.861

15º, Tiago Gonçalves (AM), 1.40.180

16º, Frank Barrett (GD), 1.40.624

17º, Jorge Brioso (AM), 1.41.332

18º, Rui Miritta (Monteiros Competições/GD), 1.42.279

19º, Francisca Queiroz (AM), 1.42.903

20º, Tiago Silva (AM), 1.47.138

21º, Big George (Racar Motorsport/GD), 1.48.002

Nuno Inocêncio (AM) e Manuel Chinchilla (Racar Motorsport/GD) st

As duas corridas podem ser acompanhadas em livestreaming na página Youtube da P21 Motorsport.

PROGRAMA CASCAIS RACING WEEKEND

SÁBADO (29 julho)

Corrida 1 (28’ + 1 volta) 17h25/18h00

DOMINGO (30 julho)

Treino Livre 2 09h00/09h40

Qualificação 2 11h00/11h20

Corrida 2 (28’ + 1 volta) 14h30/15h05

Fotos: Action Media