Porsche Sprint Challenge Ibérica: Navarra acolhe a quarta ronda

A Porsche Sprint Challenge Ibérica entra na segunda metade da temporada de 2025 e prepara-se para mais um capítulo no Circuito de Navarra, em Los Arcos. Com um traçado de 3,933 km, que inclui 15 curvas desafiantes e uma reta de 800 metros, a pista espanhola promete um fim de semana de alta velocidade, estratégia apurada e duelos intensos.

Um plantel internacional em destaque

Após as provas em Portimão, Monteblanco e Valência, a Porsche Sprint Challenge Ibérica 2025 regressa à ação com dezasseis carros inscritos e um plantel de vinte e dois pilotos. Estes competidores, oriundos de seis nações diferentes, reúnem experiência, juventude e estreias de relevo, garantindo um espetáculo diversificado.

Entre os protagonistas, destacam-se os acérrimos duelos na Categoria 2 entre Dylan Pereira e Manuel Alves, a luta na Categoria 1 com Nuno Inocêncio, Rui Miritta e Pablo Hernández, e a continuidade do domínio de Francisca Queiroz na Ladies Cup.

Categoria 2: Pereira em ascensão, Alves e Garcia à espreita

Na classe dos Porsche 992 GT3 Cup, todas as atenções se centram na batalha entre Dylan Pereira (AF & V Motorsport) e Manuel Alves (LOB Motorsport). O piloto luso-luxemburguês chega a Navarra em excelente forma, impulsionado por duas vitórias internacionais consecutivas em Spa-Francorchamps e Zandvoort, reforçando o seu estatuto de favorito. Contudo, Alves, com três triunfos Sprint já conquistados, promete uma luta sem tréguas.

A GT Corse também se destaca com a dupla Borja Garcia e Alejandro Barambio, vencedores da prova de Endurance em Valência e sempre candidatos aos lugares cimeiros. A formação espanhola contará ainda com um segundo carro, pilotado por Asier Telleria e pelo francês Sasha Barucq, este último já vencedor na Classe AM.

A RGB Racing Team apresenta um plantel reforçado com Daniel Garcia, Jorge Ramirez e o italiano Gian Maria Traverson, todos com argumentos para surpreender. De igual modo, a Skualo Competición, com Henk Van Zoest e Filipe Nascimento, promete dar luta.

Uma grande curiosidade recai sobre a estreia da jovem canadiana Brieana Macdonald, integrada na Monteiros Competições, que se junta à grelha para a sua primeira experiência internacional ao volante de um Porsche.

Categoria 1: Miritta, Inocêncio e Hernández mantêm o duelo

A grelha dos Porsche 991 GT3 Cup promete espetáculo com cinco carros em pista. Nuno Inocêncio (Monteiros Competições), vencedor de quatro corridas, ambiciona recuperar a liderança perdida para o espanhol Pablo Hernández (Fenix Racing), que chega a Navarra embalado pela regularidade e eficácia estratégica.

No seio da Monteiros Competições, o rápido Rui Miritta procura manter o ímpeto vitorioso demonstrado em Valência, enquanto a dupla feminina Maria Sánchez Iglesias e Chloe Grant continua a somar experiência e resultados na disputa direta com Francisca Queiroz pela Ladies Cup.

Outro nome a seguir de perto é o do gentleman driver português Filipe Carvalho, que faz a sua estreia absoluta na PSCI ao lado de Alexandre Fonseca, completando a forte armada da Monteiros Competições.

Ladies Cup: Francisca Queiroz em busca da perfeição

A portuguesa Francisca Queiroz (LOB Motorsport) chega a Navarra como líder destacada da Ladies Cup, após um início de temporada quase perfeito, com sete vitórias em oito possíveis. A jovem piloto, que já brilhou também nas contas absolutas, terá novamente como rivais diretas Maria Sánchez Iglesias e Chloe Grant, ambas motivadas para discutir pódios e pontos importantes. A estreante Brieana Macdonald também promete adicionar competitividade, sendo grande a expectativa quanto à sua capacidade de ombrear com a líder.

José Monroy, Series Manager da Porsche Sprint Challenge Ibérica, manifestou o seu entusiasmo: “Estamos muito entusiasmados por levar a Porsche Sprint Challenge Ibérica a Navarra. É um circuito moderno, técnico e rápido, que vai certamente proporcionar corridas intensas e cheias de emoção. Depois de uma primeira metade de temporada absolutamente fantástica, com grelhas muito competitivas e lutas em todas as categorias, acreditamos que esta ronda vai elevar ainda mais o nível do espetáculo. Teremos dezasseis carros em pista, pilotos de várias nacionalidades e até estreias internacionais, o que demonstra a vitalidade e o crescimento do campeonato.”

Programa Oficial – Ronda 4 da PSCI (Fuso Horário de Portugal Continental e Madeira)

Sábado, 13 de setembro

Qualifying 1: 12h00 (15 min)

Qualifying 2: 13h05 (15 min)

Sprint Race 1: 15h05 (20 min + 1 volta)

Domingo, 14 de setembro

Sprint Race 2: 10h05 (20 min + 1 volta)

Endurance Race: 13h40 (50 min)