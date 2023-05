Porsche Sprint Challenge Ibérica: Mora vence corrida 2 em Motorland | AutoSport

Francisco Mora encerrou com chave de ouro a segunda jornada da Porsche Sprint Challenge Ibérica, no circuito espanhol de Motorland, em Navarra, ao dominar em absoluto a segunda corrida do programa, na tarde deste domingo, depois de ter largado da “pole”, concluindo com um pecúlio de 1.390s face a Manuel Alves e bastante mais em relação a Pedro Salvador, uma das “vítimas” da confusão gerada na primeira curva.

A corrida começou com um toque logo na primeira curva que atirou para fora de pista Salvador e Vasco Barros. Assim, dois dos potenciais animadores da prova acabaram por ficar arredados das lutas pelas primeiras posições. Sobraram os intervenientes de ontem, Kiko Mora e Manuel Alves. Mora controlou a corrida e sem penalizações desta vez, triunfou, ganhando vantagem sobre Alves e Salvador nas contas do título.

“Descobrimos o problema sentido na corrida de ontem e hoje o carro estava já a 90 por cento, o que me permitiu impor um bom ritmo. Mesmo assim, tive que estar sempre atento ao Manuel Alves, para evitar ser surpreendido, e também não cometer erros de exceder os limites da pista que pudessem comprometer a conquista da vitória. Parabéns a ele [Manuel Alves] que ontem esteve bem melhor que eu, mas hoje eu estava mais rápido. Foi um bom resultado, a nível de pontuação, até porque o Pedro [Salvador] terminou em terceiro…”, declarou Francisco Mora. Alves foi uma espécie de sombra do piloto da Veloso Motorsport, mas a partir de determinada altura percebeu que se arriscasse poderia comprometer a obtenção de um bom resultado, como recordou:

“Nas primeiras duas ou três voltas ainda tentei, mas depois fui advertido por ultrapassar os limites da pista e optei por ser cauteloso. Por outro lado, hoje o ‘Kiko’ foi superior e só tenho que lhe endereçar os parabéns. Vou daqui satisfeito e agora espero que em Navarra também me corra tudo bem”.

Foram vários os pilotos que viram as suas ambições limitadas na sequência da dos toques na curva 1. Pedro Salvador atrasou-se aí, acabando por recuperar até à terceira posição, algo que ficou aquém das suas expetativas: “Levei um toque desnecessário na traseira e a partir de então restou-me tentar chegar à frente o mais possível, para minimizar os prejuízos”, disse, desolado, o piloto transmontano. Pior foram as situações de Vasco Barros, de José Barros e de Aloísio Monteiro que ficaram impedidos de prosseguir e aquele último lamentava ter sido “afunilado na primeira curva, não conseguindo evitar bater no carro que apareceu atravessado à minha frente”.

Numa corrida algo monótona no que toca aos primeiros lugares, a emoção viveu-se um pouco mais atrás pela primazia da classe AM, entre Leandro Martins, Rui Costa e o britânico Ian Barret, com o primeiro a ser forçado a renunciar a duas voltas do final, ficando os dois últimos a discutir o primeiro lugar do pódio. “Sem comunicação rádio, não sabia que estávamos na volta final nem que era líder e no último gancho preferi não me defender, acabando por perder a primeira posição para o Ian Barret. De qualquer modo, gostei da corrida e ficou provado que o nível competitivo na AM é muito alto”, declarou Costa que só mais tarde soube que afinal era mesmo ele o vencedor, pois o seu adversário excedera por mais de duas vezes os limites da pista e com a penalização de um segundo baixara ao segundo lugar.

“Tive alguma sorte, pois na primeira curva não consegui evitar um ‘pião’, fiquei com alguns danos na parte traseira do carro, mas deu para continuar e recuperar os lugares possíveis. Na parte final senti algumas dificuldades, mas acabou por ser um bom resultado”, referiu Barret, enquanto Jorge Ramirez subiu ao último lugar do pódio, algo que o deixou bastante feliz: “Esta foi apenas a segunda corrida que fiz na minha vida e procurei evoluir desde a primeira volta, na expetativa de ver o que acontecia. Só posso estar contente…”.

Na classe GD, o britânico Chris Hillaby esteve intocável, depois de sair incólume da primeira curva, como reconheceu: “Tive alguma sorte, pois o Aloísio Monteiro, que seria o meu rival, ficou na primeira corrida e tornou a minha tarefa mais fácil”, referiu o piloto do carro 81 que terminou a corrida com uma vantagem confortável em relação ao seu compatriota Frank Barret e a Manuel Chinchilla.

Francisca Queiroz, a única mulher piloto a competir na Porsche Sprint Challenge Ibérica, voltou a registar uma boa evolução e desta vez ainda recebeu o prémio suplementar de subir ao terceiro lugar do pódio da categoria 911.1, na qual Tiago Gonçalves foi o vencedor, secundado por Nuno Inocêncio.

Corrida 2 (classificação oficiosa)

1º, Francisco Mora (Veloso Motorsport/PROAM), 31.03.925

2º, Manuel Alves (LOB Motorsport/PROAM), a 1.390s

3º, Pedro Salvador (PROAM), a 30.473

4º, Ricardo Costa (Monteiros Competições/AM), a 1.15.566

5º, Ian Barret (AM), a 1.16.326

6º, Jorge Ramirez (RGB Racing Team/AM), a 1.10.309

7º, Chris Hillaby (RGB Racing Team/GD), a 1.44.109

8º, Tiago Gonçalves (AM), a 2.12.965

9º, Leandro Martins (Racar Motorsport/AM), a 1 volta

10º, Frank Barret (GD), a 1 volta

11º, Nuno Inocêncio (AM), a 1 volta

12º, Manuel Chinchilla (Racar Motorsport/GD), a 1 volta

13º, Francisca Queiroz (AM), a 1 volta

14º, Rui Miritta (Monteiros Competições/GD), a 3 voltas

Volta mais rápida: Francisco Mora, com 2.02.881

A próxima jornada (3ª) da Porsche Sprint Challenge Ibérica está agendada para o circuito espanhol de Navarra, no País Basco, a 24 e 25 de junho.