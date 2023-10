Porsche Sprint Challenge Ibérica: Mora conquista primeira “pole” | AutoSport

Francisco Mora conquistou, ao princípio da tarde deste sábado, a “pole position” para a primeira corrida da sexta e última jornada da Porsche Sprint Challenge Ibérica (PSCI), no circuito espanhol de Valência, ao bater Manuel Alves por uma margem de 0.337s. José Barros foi o mais rápido na categoria AM e Miguel Caetano obteve o melhor “crono” na categoria GD.

À semelhança do sucedido nas jornadas anteriores, Mora e Alves voltaram a ser os protagonistas no duelo pelo melhor registo absoluto, com o piloto da Veloso Motorsport a levar, mais uma vez, a melhor sobre o seu rival da LOB Motorsport. Recorde-se que Mora é líder da categoria PRO-AM e necessita apenas de terminar as duas corridas deste fim de semana para confirmar o “título”. Vasco Barros, também da LOB Motorsport, partirá da segunda linha da grelha, tendo a seu lado José Barros, o piloto mais rápido na categoria AM, na qual discute o primeiro lugar da PSCI com Ricardo Costa, altual líder e detentor do segundo tempo, atrás do estreante Pablo Silvero, autor do quinto “crono” absoluto. O despique pela primazia da AM promete momentos interessantes…

Na categoria GD, Miguel Caetano bateu Aloísio Monteiro, líder da categoria, por pouco mais de um segundo e Rui Miritta obteve o terceiro melhor registo da categoria, sendo ainda o melhor posicionado entre os pilotos dos 991.1.

Foto: Action Media