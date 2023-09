Porsche Sprint Challenge Iberica, Miguel Lobo: “continuar a adaptação ao carro e consolidar a minha competitividade” | AutoSport

Miguel Lobo disputa no próximo fim-de-semana a quinta ronda da Porsche Sprint Challenge Iberica, que tem como pano de fundo Jerez de la Frontera, esperando dar seguimento à boa estreia que protagonizou no Autódromo do Estoril.

O jovem de Paços de Ferreira regressou ao automobilismo depois de uma longa ausência, participando na prova portuguesa da competição apoiada pelo construtor germânico e rapidamente mostrou o seu valor, envolvendo-se na luta pelos lugares do pódio durante a segunda corrida do programa.

Para a prova do Sul de Espanha, Miguel Lobo espera poder continuar a progredir e mostrar a competitividade que evidenciou no Estoril. “Estava já há muito tempo sem competir e foi muito motivante ter regressado num plano tão competitivo, uma vez que na segunda corrida estive com um ritmo forte e envolvido na luta pelos primeiros lugares. Penso que o mais importante para Jerez é continuar a adaptação ao carro e consolidar a minha competitividade”, apontou o jovem que compete aos comandos de um Porsche 991.2 GT3 Cup inscrito pela Veloso Motorsport na categoria Pro-Am.

Miguel Lobo desconhece o circuito espanhol, mas ainda assim sente-se confiante para a etapa do próximo fim-de-semana, admitindo, porém, que terá um desafio pela frente, dada a qualidade dos seus adversários. “Nunca corri em Jerez, mas normalmente adapto-me bem a pistas novas, portanto, espero que isso não seja um problema. No entanto, a concorrência é muito forte e para poder voltar a mostrar a competitividade que demonstrei no Estoril é necessário trabalhar bem durante os treinos-livres e não cometer erros. Vamos dar o nosso melhor”, afirmou o piloto de Paços de Ferreira.

O programa oficial da ronda de Jerez de la Frontera da Porsche Sprint Challenge Iberica tem o seu início no próximo sábado, com os treinos-livres. No mesmo dia realiza-se ainda a primeira qualificação (14h00) e a corrida de abertura (17h15). No domingo, será disputa nova qualificação (9h30) e a segunda corrida (12h50). Ambas as provas de 28 minutos mais uma volta podem ser seguidas em directo no canal de Youtube da competição.