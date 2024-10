Porsche Sprint Challenge Ibérica: Manuel Alves festeja título com triunfo na Corrida 2

O triunfo de Manuel Alves (Porsche 991.2 GT3 Cup) na Corrida 2 da ronda de Jerez de La Frontera da Porsche Sprint Challenge Ibérica, foi um dos mais ‘suados’ na época do piloto da LOB Motorsport.

O português sofreu forte oposição do colombiano Juan Vega, que liderou as seis primeiras voltas, mantendo-se até ao final sempre perto do futuro vencedor. Vega venceu o Grupo 992 GT3 Cup. Filipe Nascimento foi o melhor dos 991.1 GT3 Cup.

Com 28 graus de temperatura ambiente (39 no asfalto) e uma tarde de sol e poucas nuvens, a Corrida 2 da Porsche Sprint Challenge Ibérica arrancou ao início da tarde de domingo no Circuito de Jerez AngelNieto com a habitual ‘pitada extra’ de interesse fornecida pela inversão dos oito primeiros lugares da grelha de partida em relação à classificação geral final da Corrida 1.

A Hadeca Racing saboreava a reserva exclusiva da fila da frente, com Oleksandr Dobik a ser o ‘pole man’, tendo a seu lado Juan Vega. Gonçalo Fernandes e Manuel Alves, segundo e primeiro na corrida de sábado, partiam da quarta fila, sabendo que à sua frente tinham pilotos rápidos e que iriam tentar dificultar ao máximo a esperada recuperação dos dois pilotos portugueses.

A largada decorreu sem incidentes, mas com os pilotos a chegarem muito juntos à primeira curva. Juan Vega foi o mais rápido e, vendo o seu colega de equipa a servir um pouco de tampão, ganhou logo uma vantagem superior a um segundo sobre os perseguidores, onde se destacava Manuel Aves que, com mais um arranque fabuloso, já era terceiro e não perderia tempo a suplantar Dobik, indo no encalço do líder da corrida.

Demorou seis voltas até Alves conseguir fechar o espaço para Vega. Este defendeu-se de forma firme, mas não conseguiu impedir a ultrapassagem do já campeão do Grupo 991.2, numa travagem nos limites, que coroou uma manobra arrojada.

Mas, quando se esperava que Manuel Alves começasse rapidamente a ganhar vantagem, tal não sucedeu e Juan Vega pressionou bastante o piloto da LOB Motorsport até que, já na parte final, deitou a toalha ao chão, possivelmente, por não ter os pneus do 992 GT3 Cup da Hadeca Racing nas melhores condições. No entanto, a diferença final entre os dois foi de apenas 9 décimos de segundo, atestando a grande luta que os dois protagonizaram. Vega levou ainda de vencida o Grupo 992 e a Classe AM. Manuel Alves juntou à sua 9ª vitória à geral em 2024, mais um triunfo no Grupo 991.2 e na Classe PROAM.

Jorge Ramirez (RGB Racing Team) garantiu o 3º lugar, sendo segundo nas contas do Grupo 992. O piloto espanhol nunca teve andamento para os dois primeiros, mas foi capaz de suster os muitos ataques que sofreu, mormente por parte de Gonçalo Fernandes (Veloso Motorsport) e Yuri Protasov (Hadeca Racing), que tudo tentaram para desalojar o espanhol do pódio, mas que terminaram a digladiar-se pelo 4º posto, com vantagem para o piloto português. Gonçalo Fernandes seria ainda 2º no Grupo 991.2. Protasov juntou ao 5º lugar da geral, a 3ª posição no Grupo 992.

André Fernandes (Veloso Motorsport) voltou a ser 6º absoluto. Partindo da segunda fila da grelha, o português tudo tentou para se imiscuir na luta pelo Top 5, mas, na parte final da corrida, os pneus do seu 992 GT3 Cup já estavam muito desgastados e o 6º lugar foi a posição possível para o português.

A exemplo do que tinha sucedido na Corrida 1, voltou a ser muito interessante a luta pela primazia na Classe GD e tendo como protagonistas os mesmos dois pilotos: Rui Miritta (Monteiros Competições) e OleksandrDobik (Hadeca Racing).

Como já referido anteriormente, o piloto ucraniano tinha largado da ‘pole-position’ e ainda se manteve nas posições cimeiras da corrida na primeira parte da mesma, até que um incidente o atirou quase para a cauda do pelotão. Aí, Rui Miritta passou para a liderança dos GD, vendo Dobik aproximar-se paulatinamente e, nas voltas finais, protagonizaram um duelo intenso, que acabou por ser favorável ao piloto português que, para além de vencer a Classe GD, garantiu o 7º lugar da geral, enquanto Dobik se tinha de contentar com o 8º posto.

Numa corrida em que, na fase inicial, chegou a rodar entre os cinco primeiros, Ignacio Cabezas foi perdendo competitividade e, paulatinamente, caiu na classificação, acabando, por terminar no 9º lugar. No entanto, refira-se, foi positiva a estreia neste campeonato do piloto espanhol da CD Heads Racing Team, que subiu ainda ao pódio do Grupo 991.2, sendo terceiro.

Francisca Queiroz voltou a realizar uma exibição sem erros, repetindo a papel químico o resultado da Corrida 1. A piloto portuguesa da Orbital Ignition Racing Team colocou o seu Porsche 992 GT3 Cup no 10º lugar da geral, voltando a conquistar um duplo Top 6 nas contas do Grupo 992 e da Classe AM.

Logo atrás de si, Filipe Nascimento concluiu a corrida, garantindo não apenas o 11º lugar, mas também a vitoria no Grupo 991.1.

A Porsche Sprint Challenge Ibérica ruma agora a Barcelona para o cair do pano sobre o campeonato. A ronda final acontecerá no circuito catalão nos dias 9 e 10 de novembro.