Porsche Sprint Challenge Ibérica, Jerez: Nova pole position para Francisco Mora | AutoSport

Francisco Mora vai partir da “pole position” para a segunda corrida da quinta jornada da Porsche Sprint Challenge Ibérica no circuito de Jerez de La Frontera, depois de ter sido o piloto mais rápido na qualificação 2 com o registo de 1.45.539s, superando o “crono” de Manuel Alves por uma diferença de 0.352s. A discussão dos lugares na primeira fila da grelha teve os mesmos protagonistas do dia anterior, enquanto José Barros largará em primeiro na categoria AM e João Posser de igual posição na GD.

Mais uma vez, foi interessante de seguir a evolução da tabela de tempos nos 20 minutos de qualificação para a segunda corrida do fim de semana da PSCI na pista andaluza, com Alves e Mora num mano-a-mano empolgante e se foi o piloto da Lob-Motorsport quem primeiro se situou no “segundo 45”, fixando o seu melhor registo em 1.45.891, logo a seguir o seu rival da Veloso Motorsport respondeu, primeiro com 1.45.801, marca já lhe garantia a “pole”, e depois com 1.45.539. Logo atrás, Pedro Salvador ficou-se pelos 1.46.302 e desta vez Miguel Logo relegou Vasco Barros, por uma pequena diferença, para a terceira fila da grelha, de onde partirá ao lado do jovem José Barros, mais uma vez o dominador da categoria AM. E conseguiu-o com uma vantagem relevante, superior a um segundo, para Gonçalo Fernandes, que deixou para trás o espanhol Jorge Ramirez por 0.116s. Ricardo Costa, já com o seu 991.2 reparado dos danos sofridos no acidente nos treinos privados, obteve o quarto tempo da sua categoria, face a Tiago Gonçalves e a Nuno Inocêncio.

Na categoria GD, João Posser esteve em grande plano e destacou-se da concorrência, registando ainda o sétimo melhor “crono” a nível absoluto, deixando Aloísio Monteiro a mais de dois segundos de diferença, sendo que Rui Miritta, no 991.1, foi terceiro.

Qualificação 2

1º, Francisco Mora (Veloso Motorsport/PRO-AM), 1.45.539

2º, Manuel Alves (LOB-Mortorsport/PRO-AM), 1.45.891

3º, Pedro Salvador (PRO-AM), 1.46.302

4º, Miguel Lobo (Veloso Motorsport/PRO-AM), 1.46.721

5º, Vasco Barros (LOB-Motorsport/PRO-AM), 1.47.312

6º, José Barros (Veloso Motorsport/AM), 1.48.228

7º, João Posser (Veloso Motorsport/GD), 1.49.326

8º, Gonçalo Fernandes (AM), 1.49.507

9º, Jorge Ramirez (RGB Racing Team/AM), 1.49.623

10º, Ricardo Costa (Monteiros Competições/AM), 1.50.886

11º, Aloísio Monteiro (GD), 1.51.699

12º, Tiago Gonçalves (AM), 1.52.151

13º, Rui Miritta (Monteiros Competições/GD), 1.53.272

14º, Nuno Inocêncio (AM), 1.53.396

Foto: Action Media