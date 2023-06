Porsche Sprint Challenge Ibérica: Francisco Mora vence corrida 1 em Navarra | AutoSport

Francisco Mora colecionou mais um triunfo na Porsche Sprint Challenge Ibérica, ao dominar, na tarde deste sábado, a primeira corrida da terceira jornada da competição, no circuito espanhol de Navarra, terminando na frente de Pedro Salvador e de Manuel Alves, o trio que se destacou desde o início.

Ricardo Costa, na categoria AM, e o britânico Chris Hillaby, na categoria GD, foram outros dos vencedores de uma corrida encurtada pela necessidade de duas “intervenções” do Safety Car, na sequência de igual número de acidentes.

“Conseguimos melhorar o carro, que agora está muito melhor e iremos continuar a trabalhar para evoluir ainda um pouco mais o ‘setup’. Fiz um bom arranque e imprimi um bom ritmo, mas a entrada do Safety Car não me permitiu perceber qual a minha verdadeira diferença para os adversários”, disse Francisco Mora, um vencedor tranquilo.

Pedro Salvador conseguiu, pouco depois da partida, ganhar uma posição a Manuel Alves e até ao final nunca esteve em condições de ameaçar a superioridade de Mora. “Temos uma pequena dificuldade técnica no carro, que está identificada, mas hoje não deu para rivalizar com o andamento do Kiko [Francisco Mora] e só tenho que lhe dar os parabéns”, comentava o segundo classificado. Manuel Alves sabia que não seria fácil, partindo do segundo lugar da grelha, suster Salvador…

“As três primeiras curvas desta pista são ingratas para quem parte de segundo e o Pedro ultrapassou-me. Fui atrás dele, o nosso ritmo era muito semelhante, mas a entrada do Safety Car estragou a corrida a muita gente e eu perdi a oportunidade de poder recuperar uma posição. Amanhã espero fazer melhor…”, referiu o jovem piloto da Trofa.

Com aquele trio destacado na frente, Vasco Barros ficou isolado na quarta posição e destacado de José Barros, o líder da categoria AM, mas ambos acabariam, já mais tarde, por se tocar na reta da meta com o Safety Car (SC) em pista, quando faziam os habituais “S” para manter a temperatura dos pneus. A entrada do carro de segurança acontecera no seguimento do despiste de Jorge Ramirez, então a discutir com Ricardo Costa a primazia na categoria AM. O choque entre Vasco Barros e José Barros foi violento, embora sem consequências físicas para qualquer dos intervenientes, deixando o carro do primeiro bastante danificado, enquanto o segundo desistia logo a seguir.

No recomeço da corrida, Mora não permitiu surpresas, ao passo que Ricardo Costa confirmava a vitória na categoria AM, na frente de Tiago Gonçalves e de Nuno Inocêncio, que não escondia a satisfação de subir ao pódio na sua segunda corrida de velocidade. Chris Hillaby dominou a categoria GD numa tarde em que Aloísio Monteiro, autor da “pole”, depois de ter andado pelos primeiros lugares, acabou, na sequência de dois “peões”, por cair para terceiro.

Classificação final (oficiosa)

1º, Francisco Mora (Veloso Motorsport/PRO-AM),29.53.350

2º, Pedro Salvador (PRO-AM), a 0.792

3º, Manuel Alves (LOB Motorsport/PRO-AM),a 1.630

4º, Ricardo Costa (Monteiros Competição/AM),a 7.550

5º, Tiago Gonçalves (AM), a 10.973

6º, Nuno Inocêncio (AM), a 11.751

7º, Chris Hillaby (RGB Racing Team/GD), a 12.942

8º, Rui Miritta (Monteiros Competição/GD), a 15.078

9º, Jorge Brioso (AM), a 16.527

10º, Aloísio Monteiro (GD),a 35.927

11º, José Barros (Veloso Mortorsport/AM), a 4 voltas

12º, Vasco Barros (LOB Motorsport/PRO-AM), a 4 voltas

Volta mais rápida: Francisco Mora, com 1.43.499.

Programa

Domingo(25 junho)

09:45/10:05 – Qualificação 2

13:35/14:10 – Corrida 2 (28 minutos + 1 volta)