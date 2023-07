Porsche Sprint Challenge Ibérica, Francisco Mora: “vai ser um fim de semana exigente” | AutoSport

A Porsche Sprint Challenge Ibérica regressa a Portugal, a última ronda no nosso país antes das últimas duas jornadas em pistas espanholas. Francisco Mora é o líder da competição, com 11 pontos de avanço para o segundo classificado e quer manter o desempenho mostrado em Navarra, na prova anterior onde alcançou duas vitórias, no Estoril, ciente das dificuldades que vai enfrentar.

“O objetivo para este fim de semana é, pelo menos, manter a distância no campeonato para os meus adversários e, se possível, dilatar um pouco mais a minha vantagem. Sei que vai ser um fim de semana exigente, pois a pista do Estoril é bem conhecida por todos e antevejo que isso vá tornar as corridas muito mais renhidas, com diferenças bem menores entre os concorrentes. Queremos manter o nível que mostramos em Navarra, onde tivemos uma excelente prestação, num fim de semana praticamente perfeito, tentando melhorar ainda mais o carro. Se conseguirmos colocar em pista o ritmo que mostramos na segunda corrida de Navarra, creio que estamos bem posicionados para conseguir as duas vitórias. Não vai ser nada fácil, pois sei que os meus adversários são fortes, mas quero continuar no trilho das vitórias, para poder assegurar o objetivo de ser campeão.”

O fim de semana promete ser animado, com 23 inscritos para a prova do Estoril com a ação em pista a começar no sábado, 29 de julho, prolongando-se até domingo.