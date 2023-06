Porsche Sprint Challenge Ibérica: Francisco Mora repetiu “pole position” | AutoSport

Francisco Mora voltou a assegurar a melhor posição da grelha de partida para a segunda corrida da terceira jornada da Porsche Sprint Challenge Ibérica, no circuito espanhol de Navarra. Até agora, o piloto da Veloso Motorsport mantém a superioridade em relação ao resto do pelotão e é o favorito a somar nova vitória na corrida desta tarde, para a qual Pedro Salvador arranca a seu lado, enquanto atrás, na segunda fila, arrancam Manuel Alves e José Barros.

À semelhança do sucedido no dia anterior, Mora estabeleceu o seu tempo de referência (1.41.874s) e não necessitou de procurar elevar a fasquia, já que nenhum dos adversários diretos lograram chegar ao “segundo 41”. Salvador ainda foi quem mais porfiou, mas terminou a 0.729s, superando Alves por 4 centésimos.

O jovem José Barros esteve em plano de evidência, ao conquistar o quarto tempo absoluto e primeiro da categoria AM, mas já sabe que não vai ter uma corrida fácil, pois foi penalizado pelos comissários desportivos com um “drive through” (passagem pela via das boxes) na sequência do incidente com Vasco Barros na primeira corrida. Ricardo Costa, o segundo mais rápido, será o principal candidato a repetir a vitória da primeira corrida, embora devendo contar com a forte oposição do espanhol Jorge Ramirez.

Na categoria GD, Aloísio Monteiro, ainda algo agastado com os “toques” sofridos na primeira corrida que o impossibilitaram de discutir o primeiro lugar, somou mais uma “pole”, secundado, a pouca diferença, pelo britânico Chris Hillaby, enquanto Rui Miritta, ainda sem o carro no máximo do seu potencial, ficou a uma diferença considerável.

Refira-se que a segunda corrida em Navarra vai ser transmitida em live streaming (https://www.youtube.com/watch?v=2CrV8QtXQ-0), a partir das 13:05 (hora portuguesa), no canal Youtube da Porsche Sporint Challenge Ibérica.

Qualificação 2

1º, Francisco Mora (Veloso Motorsport/PRO-AM), 1.41.874

2º, Pedro Salvador (PRO-AM), 1.42.603

3º, Manuel Alves (LOB Motorsport/PRO-AM), 1.42.607

4º, José Barros (Veloso Mortorsport/AM), 1.44.143

5º, Ricardo Costa (Monteiros Competição/AM), 1.44.279

6º, Jorge Ramirez (RGB Racing Team/AM), 1.44.872

7º, Vasco Barros (LOB Motorsport/PRO-AM), 1.45.209

8º, Aloísio Monteiro (GD), 1.45.608

9º, Chris Hillaby (RGB Racing Team/GD), 1.45.897

10º, Nuno Inocêncio (AM), 1.47.954

11º, Tiago Gonçalves (AM), 1.47.958

12º, Jorge Brioso (AM), 1.48.246

13º, Rui Miritta (Monteiros Competição/GD), 1.49.639

Foto: Action Media