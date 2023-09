Porsche Sprint Challenge Ibérica: Francisco Mora ganha corrida 2 em Jerez | AutoSport

Francisco Mora conquistou a sua segunda vitória na quinta jornada da Porsche Sprint Challenge Ibérica, no circuito de Jerez de La Frontera, deixando a pista andaluza com o título de campeão praticamente no bolso, depois de voltar a superiorizar-se a Manuel Alves e a Pedro Salvador. José Barros repetiu o triunfo na categoria AM e João Posser chamou a si o primeiro lugar na categoria GD.

“Foi uma ótima corrida, mais fácil que a de ontem, em termos de gestão. Faltou-me apenas a volta mais rápida, devido ao ‘track limits’, para alcançar o pleno a nível de pontos. Dada a vantagem de que disponho, na próxima jornada, em Valência, apenas terei que terminar a primeira corrida para vencer a Porsche Sprint Challenge Ibérica, mas se for possível prefiro continuar a ganhar corridas…”, adiantou o piloto da Veloso Motorsport.

Mora largou da “pole” e nunca perdeu o controlo dos acontecimentos face ao seu rival do costume que desta vez terá desistido mais cedo de acompanhar o ritmo do líder, acabando, na parte final da corrida, por sofrer alguma pressão de Pedro Salvador que ainda alimentou esperanças de chegar ao segundo posto. Contudo, uma penalização de 3 segundos por exceder os limites da pista também não ajudaria o piloto flaviense. Se entre os dois primeiros não aconteceram situações de grande “stress”, dado o distanciamento verificado quase a partir da primeira volta, Vasco Barros ainda tentou surpreender Salvador, mas a partir do momento que sofreu um “toque” de Miguel Lobo, quando este tentou passá-lo por dentro na “chicane” Ayrton Senna e fez um “peão”, acabando por desistir, o piloto do LOB-Motorsport baixou de ritmo.

José Barros, o detentor da “pole” na categoria AM, acabaria por ser surpreendido, de início, pelo espanhol Jorge Ramirez, mas nunca perdeu a calma e o controle da corrida, aguardando pela melhor oportunidade para recuperar a liderança, o que sucedeu na nona das 17 voltas, para a partir de então garantir mais um precioso triunfo, o segundo do fim de semana e quinto da temporada. Gonçalo Fernandes conquistou a terceira posição, depois de um animado despique com Ricardo Costa (quinto), a quem o fim de semana esteve longe de corresponder às expetativas, o mesmo se podendo dizer-se em relação a Tiago Gonçalves (7º).

Na categoria GD, João Posser esteve imparável, pois manteve-se no grupo da dianteira logo no arranque, bem distante de Aloísio Monteiro, para depois gerir a prova sem percalços até ver a bandeira xadrez. O vencedor da primeira corridateve Rui Miritta quase sempre no seu encalço, e este último, embora garantisse mais um pódio, ainda perdeu algumas posições a nível da geral,ao fazer um “pião” a duas voltas do final.

A próxima jornada (sexta e última) da Porsche Sprint Challenge Ibérica está agendada para os dias 14 e 15 de outubro próximo, no circuito espanhol de Valência.

Corrida 2 (classificação final)

1º, Francisco Mora (Veloso Motorsport/PRO-AM), 30.41.670

2º, Manuel Alves (LOB-Mortorsport/PRO-AM), a 4.457s

3º, Pedro Salvador (PRO-AM), a 7.895

4º, Vasco Barros (LOB-Motorsport/PRO-AM), a 23.762

5º, José Barros (Veloso Motorsport/AM), a 56.935

6º, Jorge Ramirez (RGB Racing Team/AM), a 1.16.163

7º, Gonçalo Fernandes (AM), a 1.20.435

8º, João Posser (Veloso Motorsport/GD), a 1.33.972

9º, Aloísio Monteiro (GD), a 1.47.354

10º, Nuno Inocêncio (AM), a 1 volta

11º, Ricardo Costa (Monteiros Competições/AM), a 1 volta

12º, Francisca Queiroz (AM), a 1 volta

13º, Rui Miritta (Monteiros Competições/GD), a 3 voltas

Volta mais rápida: Manuel Alves, com 1.46.820 (média de 149,2 km/h)