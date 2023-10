Porsche Sprint Challenge Ibérica: Francisco Mora conquista segunda pole position em Valência | AutoSport

Segunda qualificação e segunda “pole position” para Francisco Mora, que este domingo também vai partir do primeiro lugar da grelha para a segunda corrida da sexta e última jornada da Porsche Sprint Challenge Ibérica (PSCI), no circuito espanhol de Valência. Manuel Alves voltou a ser o seu adversário mais direto, ficando desta vez a uma “distância” de 0.655s. João Posser (GD) e José Barros (AM) são os outros pilotos que vão largar da primeira posição nas respetivas categorias.

Esta foi a oitava “pole” de Francisco Mora na presente temporada, preparando-se para fechar com chave de ouro e confirmar a vitória na categoria PRO-AM, face a Manuel Alves. Na categoria AM, o espanhol Pablo Silvero roubou o protagonismo a José Barros, o segundo mais rápido, que deixou o seu rival Ricardo Costa a uma curta diferença, com Leandro Martins bastante próximo. Perante tal equilíbrio de andamentos, antevê-se uma corrida bastante disputada…

Na categoria GD, João Posser revelou-se o mais rápido, deixando Aloísio Monteiro a mais de um segundo de diferença e o terceiro, desta vez, foi Rui Alves, pai do jovem Manuel Alves que largará da primeira fila da grelha.

QUALIFICAÇÃO 2 (oficiosa)

1º, Francisco Mora (Veloso Motorsport/PRO-AM), 1.34.903

2º, Manuel Alves (LOB Motorsport/PRO-AM), 1.35.558

3º, Pablo Silvero (Escuderia Faraón/AM), 1.36.584

4º, Vasco Barros (LOB Motorsport/PRO-AM), 1.36.781

5º, José Barros (Veloso Motorsport/AM), 1.36.877

6º, Ricardo Costa (Monteiros Competições/AM), 1.37.149

7º, Leandro Martins (Racar Motorsport/AM), 1.37.354

8º, Jorge Ramirez (RGB Racing Team/AM), 1.37.710

9º, João Posser (Veloso Motorsport/GD), 1.38.800

10º, Aloísio Monteiro (GD), 1.39.970

11º, Nuno Inocêncio (AM), 1.40.831

12º, Rui Alves (LOB Motorsport/GD), 1.41.203

13º, Jorge Brioso (AM), 1.41.357

14º, Francisca Queiroz (AM), 1.41.647

15º, Rui Miritta (Monteiros Competições/GD), 1.41.699

16º, Manuel Chinchilla (Racar Motorsport/GD), 1.43.243

17º, Tiago Gonçalves (AM), 1.50.973

Foto: Zoom Motorsport