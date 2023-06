Porsche Sprint Challenge Ibérica: Francisco Mora conquista pole position para a primeira corrida | AutoSport

Terminada os primeiros treino cronometrados no circuito de Navarra, palco da terceira ronda da Porsche Sprint Challenge Ibérica, foi Francisco Mora que assegurou a pole position para a primeira corrida do fim de semana e a seu lado terá Manuel Alves, mais lesto 0.414 segundos, depois de uma sessão muito renhida. Da segunda fila da grelha partirão Pedro Salvador e Vasco Barros.

Numa qualificação em que não alinharam, por motivos de ordem pessoal, os britânicos Ian Barrett e Frank Barrett, além de André Fernandes, e ainda a hispano-italiana Cristina Giampaoli, esta devido a questões técnicas relacionadas com o carro, repetiu-se, como já sucedera em Motorland, o despique entre Mora, Alves e Salvador pela conquista da “pole”. Contudo, depois de estabelecer a marca de 1.42.054, o piloto da Veloso Motorsport nunca necessitou de voltar a fazer um “forcing” para conservar a primeira posição.

Muito disputada foi também a discussão da primazia na categoria AM, na qual José Barros (5º absoluto) bateu Ricardo Costa por uma margem de 0,341s, largando ambos da terceira fila da grelha e à frente do espanhol Jorge Ramirez, enquanto Aloísio Monteiro (8º) conquistou o melhor tempo na categoria GD, destacando-se do britânico Chris Hilabby e de Rui Miritta.

A primeira corrida realiza-se hoje, pelas 19h05 com duração de 28 minutos + 1 volta.

QUALIFICAÇÃO 1

1º, Francisco Mora (Veloso Motorsport/PRO-AM), 1.42.054

2º, Manuel Alves (LOB Motorsport/PRO-AM), 1.42.468

3º, Pedro Salvador (PRO-AM), 1.42.743

4º, Vasco Barros (LOB Motorsport/PRO-AM), 1.44.261

5º, José Barros (Veloso Mortorsport/AM), 1.44.342

6º, Ricardo Costa (Monteiros Competição/AM), 1.44.683

7º, Jorge Ramirez (RGB Racing Team/AM), 1.45.326

8º, Aloísio Monteiro (GD), 1.5.959

9º, Tiago Gonçalves (AM), 1.47.348

10º, Chris Hillaby (RGB Racing Team/GD), 1.47.994

11º, Nuno Inocêncio (AM), 1.48.032

12º, Rui Miritta (Monteiros Competição/GD), 1.48.729

13º, Jorge Brioso (AM), 1.49.301

