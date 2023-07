Porsche Sprint Challenge Ibérica, Estoril: Triunfo de Francisco Mora na corrida 2 | AutoSport

Francisco Mora somou, na tarde deste domingo, o segundo triunfo na quarta jornada da Porsche Sprint Challenge Ibérica (PSCI), no Autódromo do Estoril, conseguindo o pleno num fim de semana quase perfeito, depois de a vitória de sábado – o incidente na primeira corrida com Pedro Salvador estava em análise pelos comissários desportivos – ter sido confirmada. O piloto da Veloso Motorsport voltou a superiorizar-se tanto a Manuel Alves como a Vasco Barros, os mesmos adversários mais diretos do dia anterior. Pedro Salvador, que chegou a estar de novo na discussão dos primeiros lugares, desistiu, na sequência de um “toque” com Miguel Lobo, deixando o Estoril sem os pontos de que tanto necessitava para se manter na discussão do “título” na PSCI.

Esta segunda corrida foi, também, muita “agitada”, em termos de ultrapassagens e de calorosos despiques… com alguns “toques” à mistura, como sucedeu logo na primeira volta, entre Aloísio Monteiro (GD) e Gonçalo Fernandes (AM), as duas primeiras desistências. Com Francisco Mora firme na liderança, secundado por Pedro Salvador e Manuel Alves, Vasco Barros e Miguel Lobo tentavam não perder o contacto com aquele trio. E depois de ser necessária a intervenção do Safety Car à sexta volta, o que permitiu o reagrupamento do pelotão, aconteceu o incidente que teve Pedro Salvador e Miguel Lobo como protagonistas e ditou a desistência de ambos.

“Agora sim, estou satisfeito. Foi uma boa corrida e agradeço à equipa Veloso Motorsport o ótimo trabalho feito no carro. Acabou por ser uma boa operação a nível da PSCI, ao somar duas vitórias e soube agora que o Pedro [Salvador] teve um acidente com outro piloto, o que me deixa mais folgado na tabela classificativa”, confessou Mora, ao passo que Manuel Alves resumia: “Tentei passar o Kiko Mora e o Pedro, mas depois do acidente deste o Kiko ganhou vantagem e era importante manter a segunda posição, que me permite reforçar o segundo lugar na competição”. Vasco Barros repetiu o terceiro lugar do dia anterior e não deixava de se mostrar satisfeito. “Acabou por correr bem, mas acho que esta Porsche Sprint Challenge Ibérica está a ficar um pouco ‘agitada’, pois verificam-se demasiados ‘toques’ e ultrapassagens que não deviam acontecer. Há que fazer algo para serenar os ânimos e preservar o bom ambiente…”, comentou o jovem piloto da LOB Motorsport.

A disputa da vitória na categoria AM foi espetacular, com Leandro Martins, Ian Barret e José Barros a passarem pelo comando, sendo digna de registo a recuperação deste último, de 20º da geral até 5º, para cortar a linha de chegada em primeiro. Contudo, acabou penalizado no final em 25 segundos, por ultrapassagem em zona de bandeiras amarelas, caindo, assim, para o sexto lugar da categoria. Ian Barrett festejou no lugar mais alto do pódio, face a André Fernandes e a Leandro Martins.

Na categoria GD, João Posser dominou de fio a pavio: “Foi uma corrida espetacular e concretizei o objetivo, que era vencer”. Também aqui houve pilotos penalizados por ultrapassarem em zona de bandeiras amarelas, como foi o caso do britânico Frank Barrett, que por isso baixou de segundo para terceiro, permitindo a ascensão de Manuel Chinchilla. Rui Miritta ainda esteve nessa luta, mas acabaria, na confusão das ultrapassagens na parte final da corrida, por ser ultrapassado e… também penalizado.

Em dia de aniversário, BigGeorge (Jorge Figueiredo) não poderia estar mais satisfeito por ter finalizado a corrida.

Corrida 2 (classificação oficiosa)

1º, Francisco Mora (Veloso Motorsport/ProAm), 30.28.957

2º, Manuel Alves (LOB Motorsport/ProAm), a 6.974

3º, Vasco Barros (LOB Motorsport/ProAm), a 16.546

4º, Ian Barrett (AM), a 30.253

5º, André Fernandes (AF Motorsport/AM), a 33.245

6º, Leandro Martins (Racar Motorsport/AM), a 37.102

7º, Jorge Ramirez (RGB Racing Team/AM), a 47.892

8º, Ricardo Costa (Monteiros Competições/AM), a 50.433

9º, José Barros (Veloso Motorsport/AM), a 51.568

10º, João Posser (Veloso Motorsport/GD), a 53.748

11º, Manuel Chinchilla (Racar Motorsport/GD), a 1.05.392

12º, Carlos Góis (AM), a 1.13.004

13º, Tiago Silva (AM), a 1.17.467

14º, Frank Barrett (GD), a 1.23.547

15º, Tiago Gonçalves (AM), a 1.31.139

16º, Francisca Queiroz (AM), a 1.31.734

17º, Rui Miritta (Monteiros Competições/GD), a 1.42.555

18º, Big George (Racar Motorsport/GD), a 1 volta

Volta mais rápida: Francisco Mora, com 1m35.360s

A próxima jornada (5ª) da Porsche Sprint Challenge Ibérica será em Jerez de La Frontera, a 23 e 24 de setembro próximo.

Foto: Action Media