Porsche Sprint Challenge Ibérica entra na fase das decisões | AutoSport

Penúltima jornada da época já próximo fim de semana (23 e 24 setembro), na pista de Jerez de La Frontera, entrando a Porsche Sprint Challenge Ibérica (PSCI) na fase das grandes decisões e com diversas batalhas ainda por ver, confirmando o elevado nível desportivo da competição organizada e promovida pela P21 Motorsport e que já passou até agora pelos circuitos de Portimão, Motorland, Navarra e Estoril.

Cumpridas as quatro primeiras jornadas duplas, Ricardo Costa (AM 991.2), Frank Barrett (GD 991.2), Francisco Mora (Pro-Am 991.2), Tiago Gonçalves (AM 991.1), Rui Miritta (GD 991.1) e BigGeorge (GD 991.1), estes dois últimos até agora únicos concorrentes das respetivas categorias, são os líderes antes da chegada da PSCI à Andaluzia, embora nem todos se encontrem nas mesmas circunstâncias ao nível da sua situação pontual. Os focos de maior incerteza centram-se, entre os pilotos dos Porsche 991.2, nas categorias GD e Pro-Am, já que nas restantes começa a esboçar-se superioridade de alguns protagonistas, como são os casos de Ricardo Costa e de Tiago Gonçalves.

Na AM 991.2, Ricardo Costa soma uma confortável vantagem de 34 pontos para o britânico Ian Barrett, mas este tem o jovem José Barros a apenas dois (pontos) de diferença, pelo que ainda há muito a discutir no que respeita ao segundo lugar. E com quatro corridas ainda no horizonte, o piloto mais novo da PSCI, que nem sempre teve oportunidade de expressar em resultados o seu andamento, devido a alguns contratempos, vai fazer tudo para acabar a época em plano de destaque. O espanhol Jorge Ramirez, quarto classificado, não está longe do duo que o precede, pelo que tudo pode acontecer.

O já referido Tiago Gonçalves, na AM 991.1, conseguiu até agora nada menos que uma confortável vantagem de 50 pontos em relação a Nuno Inocêncio, enquanto Jorge Brioso soma mais 28 que aquele último e a jovem ex-kartista Francisca Queiroz (ausente em Portimão e em Navarra) prepara-se para cumprir mais uma etapa de evolução nesta sua primeira época nos automóveis.

Frank Barrett é o atual primeiro classificado na GD 991.2, mas soma apenas mais dez pontos que Aloísio Monteiro e com apenas mais dois (pontos), no terceiro lugar, está outro britânico, Chris Hillaby. Há, portanto, muita emoção em perspetiva para as próximas quatro corridas – duas agora, em Jerez, e outras tantas em Valência, no fecho da época – e embora acumulem 36 pontos de atraso, Miguel Caetano e João Posser, que estiveram ausentes em Motorland e em Navarra, ainda têm, também, uma palavra a dizer na discussão dos primeiros lugares.

Entre os Pro-Am 991.2, Francisco Mora soma o maior número de vitórias (5) e lidera, com o seu jovem “ex-aluno” Manuel Alves, sem dúvida a grande revelação de 2023 na Porsche Sprint Challenge Ibérica, a 16 pontos, e já distante do consagrado Pedro Salvador (menos 54 pontos), que tem sido outro dos protagonistas da luta pelas vitórias, mas a quem a jornada do Estoril não correu bem, deixando-o fora da discussão do “título”. Vasco Barros não se “encaixou” bem, em termos de afinações e de condução, no 991.2, o que explica, a par de alguns contratempos, a sua diferença

pontual para o trio da dianteira. Agora, a questão do primeiro lugar final dirá unicamente respeito a Mora e a Alves, com o favoritismo a recair no primeiro, atendendo à sua maior experiência…

CLASSIFICAÇÕES

Categoria AM – 991.2: 1º, Ricardo Costa, 168 pontos; 2º, Ian Barrett, 134; 3º, José Barros, 132; 4º, Jorge Ramirez, 128; 5º, Leandro Martins, 74; 6º, André Fernandes, 56.

Categoria GD – 991.2: 1º, Frank Barrett, 124 pontos; 2º, Aloísio Monteiro, 114; 3º, Chris Hillaby, 112; 4º, Miguel Caetano, 88; 4º, João Posser, 88; 5º, Manuel Chinchilla, 70.

Categoria Pro-Am – 991.2: 1º, Francisco Mora, 186 pontos; 2º, Manuel Alves, 170; 3º, Pedro Salvador, 132; 4º, Vasco Barros, 112.

Categoria AM – 991.1: 1º, Tiago Gonçalves, 182 pontos; 2º, Nuno Inocêncio, 132; 3º, Jorge Brioso, 114; 4º, Francisca Queiroz, 80.

Categoria GD – 991.1: 1º, Rui Miritta, 84 pontos

Categoria GD – 997.2: 1º, BigGeorge, 36 pontos

GRUPO 991.2: 1º, Francisco Mora, 197 pontos; 2º, Manuel Alves, 171; 3º, Pedro Salvador, 136; 4º, Ricardo Costa, 117; 5º, Vasco Barros, 106; 6º, José Barros, 92; 7º, Jorge Ramirez, 91; 8º, Ian Barrett, 91; 9º, Chris Hillaby, 83; 10º, Aloísio Monteiro, 70; 11º, Frank Barrett, 60; 12º, Leandro Martins, 51; 13º, Miguel Caetano, 46; 13º, João Posser, 46; 14º, André Fernandes, 42; 15º, Manuel Chinchilla, 34.

GRUPO 991.1: 1º, Tiago Gonçalves, 187 pontos; 2º, Rui Miritta, 143; 3º, Nuno Inocêncio, 133; 4º, Jorge Brioso, 113; 5º, Francisca Queiroz, 26.

GRUPO 997.2: 1º, BigGeorge, 36 pontos.

PROGRAMA DE JEREZ*

SÁBADO (23 setembro)

10h30/11h10 – Treino Livre 1

12h45/13h25 – Treino Livre 2

15h00/15h20 – Qualificação 1

17h40/18h15 – Corrida 1 (28’ + 1 volta)

DOMINGO (24 setembro)

10h30/10h50 – Qualificação 2

13h50/14h25 – Corrida 2 (28’ + 1 volta)

*Hora espanhola (em Portugal continental mais uma hora)

