Porsche Sprint Challenge Ibérica em Navarra: Manuel Alves Triunfa na Endurance Race

A quarta ronda da Porsche Sprint Challenge Ibérica 2025, realizada no Circuito de Navarra, culminou este domingo com a aguardada Endurance Race.

A prova de 50 minutos, que introduz a variável estratégica da paragem obrigatória nas boxes, foi dominada por Manuel Alves (LOB Motorsport), que confirmou o favoritismo da sua pole position com uma vitória sólida.

A corrida ficou igualmente marcada pela impressionante recuperação de Dylan Pereira (AF & V Motorsport) e por intensas disputas em todas as categorias.

Arranque forte e ritmo imbatível de Alves

No arranque, Manuel Alves executou um arranque limpo, abrindo de imediato uma vantagem significativa sobre os seus perseguidores. José Barros (AF & V Motorsport) manteve a segunda posição, enquanto Alejandro Barambio (GT Corse) defendia o terceiro lugar. Mais atrás, o espanhol Jorge Ramírez (RGB Racing Team) e Nuno Inocêncio (Monteiros Competições), líder da Categoria 1, enfrentavam os ataques de um numeroso pelotão. O ritmo imposto por Alves revelou-se imbatível desde cedo, com o piloto português a aumentar a sua vantagem volta após volta, chegando a ter mais de cinco segundos sobre Barros antes da abertura da janela de paragens obrigatórias.

Estratégias distintas nas boxes

Entre os 20 e os 30 minutos de prova, as boxes abriram e as estratégias das equipas começaram a ser determinantes. A LOB Motorsport optou por manter Manuel Alves em pista durante o tempo máximo permitido antes da paragem, visando proporcionar-lhe pista livre. Por outro lado, a AF & V Motorsport arriscou, colocando de imediato Dylan Pereira ao volante do carro que partilha com André Fernandes, apostando na velocidade do piloto luso-luxemburguês para fazer a diferença. A GT Corse também defendeu a sua posição, com Borja Garcia a substituir Barambio e a ascender rapidamente ao segundo lugar. Com todos os carros de regresso à pista, Manuel Alves manteve o domínio, mas a entrada de Pereira alterou o equilíbrio da corrida: com um ritmo de qualificação em plena prova, o piloto da AF & V Motorsport iniciou uma recuperação sucessiva de lugares, rodando consistentemente em 1m47s altos.

Vitória controlada e destaques finais

Apesar do andamento fortíssimo de Dylan Pereira, a diferença acumulada por Manuel Alves na primeira metade da corrida foi suficiente para lhe garantir o controlo. O piloto da LOB Motorsport geriu a sua vantagem até à bandeirada final, assegurando mais uma vitória na Categoria 2 e reforçando a sua liderança no campeonato.

Atrás de Alves, a luta pelo pódio foi intensa. Borja Garcia garantiu o segundo lugar para o carro principal da GT Corse, resistindo à “remontada” de Dylan Pereira, que, ainda assim, recuperou até um admirável terceiro posto. José Barros terminou em quarto, enquanto Jorge Ramírez levou o seu carro ao quinto lugar final.

Francisca Queiroz (LOB Motorsport) continua a ser a grande referência feminina, brilhando a solo numa corrida de longa distância aos comandos do seu 992 GT3 Cup, terminando no nono lugar absoluto e vencendo novamente a Ladies Cup.

Nos Porsche 991 GT3 Cup, a Categoria 1 voltou a ter um nome incontornável: Nuno Inocêncio (Monteiros Competições). Sempre rápido e consistente, o piloto português resistiu às armadilhas da gestão estratégica e cruzou a linha de meta no Top 10 absoluto, conquistando mais uma vitória clara na sua classe. Pablo Hernández (Fenix Racing) foi o segundo classificado, a uma volta do vencedor.

A quinta e penúltima ronda da Porsche Sprint Challenge Ibérica será disputada no Circuito de Jerez de la Frontera, nos dias 1 e 2 de novembro.