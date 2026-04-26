Porsche Sprint Challenge Ibérica em Monteblanco: qualificações definem grelhas

No dia inaugural da ronda de abertura da temporada de 2026, realizada no Circuito de Monteblanco, em Huelva, a Porsche Sprint Challenge Ibérica demonstrou, uma vez mais, o elevado nível de competitividade da sua grelha. As sessões de qualificação foram intensas e decididas ao pormenor, antecipando um domingo repleto de exigência e espetáculo.

As qualificações decorreram em excelentes condições de pista e com temperaturas ideais, criando um ambiente altamente competitivo. De salientar que o pelotão foi integralmente composto por veículos 992 GT3 Cup da Categoria 2. A Qualificação 1 determinou as grelhas de partida para a Sprint 1, com base na volta mais rápida de cada piloto, e para a Sprint 3, a partir do segundo melhor registo. Por sua vez, a Qualificação 2 aplicou o mesmo critério para definir as grelhas das Sprints 2 e 4, sublinhando a importância da consistência ao longo de cada sessão.

Borja Garcia foi o mais forte na Q1

Na Qualificação 1, Borja García, da GT Corse, foi o mais rápido, aos comandos do Porsche 992 GT3 Cup, garantindo a pole position para a primeira corrida com uma volta em 1:36.699. José Barros, da AF Motorsport, terminou na segunda posição, a 0.191 segundos, enquanto Miguel Lobo, da RGB Racing Team, assegurou o terceiro melhor tempo, já a 0.644 segundos do mais rápido.

Nas classes, Borja García foi obviamente o mais forte na Silver, enquanto Miguel Lobo foi o melhor entre os Bronze. Já Asier Gorostiza, da GT Corse, destacou-se na classe GD, concluindo a sessão no quarto lugar absoluto. Na Ladies Cup, a melhor foi Francisca “Kika” Queiroz (LOB Motorsport), que terminou a Q1 na sétima posição da geral.

Q2: José Barros impôs ritmo e dominou

Na Qualificação 2, foi José Barros quem assumiu o comando entre os pilotos da Categoria 2 em Porsche 992 GT3 Cup, garantindo a pole para a Sprint 2 com uma volta em 1:36.534. Alejandro Barambio (GT Corse), ficou na segunda posição, a 0.430 segundos, enquanto Patrick Cunha, da Veloso Motorsport, fechou o top 3, a 1.158 segundos do tempo mais rápido, num claro sinal do equilíbrio que se vive na categoria principal do campeonato.

Nas classes, José Barros dominou na Silver, enquanto Patrick Cunha se destacou entre os Bronze. Rui Miritta, da SkualoCompetición, foi o melhor na classe GD, fechando a sessão no quinto lugar absoluto. Na Ladies Cup, Chloe Grant, da AF Motorsport, foi a piloto mais rápida, terminando a qualificação na oitava posição da geral.

Com diferenças reduzidas entre os principais pilotos e uma distribuição equilibrada de forças entre equipas e classes, as grelhas de partida para as quatro corridas de Monteblanco deixam antever elevada intensidade competitiva, com várias frentes de luta tanto na classificação geral como nas diferentes categorias.

Para o domingo, está reservado um programa particularmente intenso, com a realização de quatro corridas sprint que prometem ação contínua em pista e várias decisões ao longo do dia.Todas as provas serão transmitidas em direto no canal V+, em sinal aberto, e acompanhadas em simultâneo através de livestreaming em várias plataformas digitais, garantindo uma cobertura alargada e aproximando ainda mais o público da emoção da Porsche Sprint Challenge Ibérica.