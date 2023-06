Porsche Sprint Challenge Ibérica, corrida 2: Só deu Francisco Mora | AutoSport

A segunda corrida do fim de semana na Porsche Sprint Challenge Ibérica, na jornada de Navarra, foi vencida por Francisco Mora depois de ter saído da pole position. O piloto da Veloso Motorsport foi importunado nos primeiros momentos por Pedro Salvador, mas depois de passado esse desafio, esteve sempre na frente do pelotão aumentando a diferença para o resto dos adversários e sendo novamente muito forte no recomeço após um período de Safety Car a menos de 5 minutos do final da prova. Venceu com 3.5s de vantagem para Salvador, enquanto Manuel Alves foi o terceiro classificado.

Na classe AM, foi Ricardo Costa que triunfou, secundado por José Barros e Nuno Inocêncio, enquanto entre a categoria GD foi Chris Hillaby o vencedor, Rui Miritta o segundo e Aloísio Monteiro, com uma corrida complicada, foi terceiro.

Pedro Salvador, depois de ter tentado a ultrapassagem logo após a partida a Mora, viu-se ele próprio ameaçado por Manuel Alves e teve que defender a sua posição permitindo ao líder galgar terreno à sua frente. Ainda nas primeiras voltas de corrida, Aloísio Monteiro seguia no quinto lugar, mas um pião deixou-o no fundo do pelotão. Pouco depois o Porsche de Vasco Barros ficou parado em pista, obrigando o piloto da Lob Motorsport a desistir da derradeira corrida do fim de semana.

A menos de 10 minutos para o fim da corrida, marcada por alguns piões de vários pilotos, Tiago Gonçalves e Jorge Brioso também foram apanhados com esta questão, com o último a ficar com o Porsche preso na caixa de gravilha ao tentar regressar à pista. O Safety Car teve de entrar em pista para permitir a recolha do carro de Brioso, anulando os quase 10 segundos de vantagem que Francisco Mora tinha antes para Pedro Salvador. Uma situação semelhante à corrida 1.

Após o recomeço da corrida, quando o SC saiu de pista, os três primeiros classificados mantiveram as suas posições, enquanto Chris Hillaby também fez um pião e perdeu a quinta posição da classificação geral, mantendo, pelo menos, a liderança da categoria GD, mas no oitavo posto.

Foto: Real Federación Española de Automovilismo