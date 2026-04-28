Porsche Sprint Challenge Ibérica: Barros e García dividem vitórias em Monteblanco

Com o Circuito de Monteblanco como pano de fundo, a Porsche Sprint Challenge Ibérica inaugurou 2026 sob o signo da intensidade. A prova não só testou os limites de pilotos e equipas num programa exigente, como reafirmou o peso global da competição ao alinhar 21 pilotos de 6 nacionalidades distintas, refletindo a maturidade e a diversidade de perfis que hoje compõem o pelotão.

O programa competitivo colocou à prova a consistência e a capacidade de adaptação de todos os intervenientes. O sábado foi totalmente dedicado às sessões de treinos livres e às duas qualificações, enquanto o domingo apresentou um formato particularmente exigente, com quatro corridas Sprint (20 minutos + 1 volta) disputadas num intervalo de cerca de seis horas, num verdadeiro teste físico, técnico e estratégico.

Em pista, o grande destaque foi o equilíbrio absoluto na luta pelas vitórias. José Barros (AF Motorsport) e Borja García (GT Corse) dividiram os triunfos, com duas vitórias para cada piloto, assumindo desde já o papel de protagonistas na luta pelo título da Categoria 2.

Na Corrida 1, Borja García venceu à geral, à frente de Miguel Lobo (RGB Racing Team) e José Barros, que assinou a recuperação da ronda, pois caiu para último na primeira volta, na sequência de um pião. O piloto espanhol foi também o mais forte na classe Silver, enquanto Miguel Lobo venceu entre os Bronze e Asier Gorostiza (GT Corse) foi o melhor na classe GD. Na Categoria 1, a vitória foi para María Sánchez Iglesias (AF Motorsport), que corou a meta no 8º posto da geral.

Na Corrida 2, disputada ao final da manhã, José Barros respondeu com uma vitória à geral, batendo Alejandro Barambio (GT Corse) e Álvaro Bajo (GT Corse), com os dois colegas de equipa a protagonizarem um duelo intenso ao longo de grande parte da corrida. Na Categoria 1, João Macedo Silva (AF Motorsport) assegurou o triunfo, sendo 8º em termos absolutos.

Na Corrida 3, Borja García voltou a impor-se, à frente de José Barros e Miguel Lobo. Na Categoria 1, María Sánchez Iglesias somou nova vitória e voltou a terminar no oitavo lugar da geral.

Na Corrida 4, José Barros fechou o fim de semana com nova vitória robusta, seguido por Alejandro Barambio e Álvaro Bajo. João Macedo Silva voltou a vencer na Categoria 1, sendo, desta feita, o sexto a cortar a meta.

Para além da luta pela geral, o fim de semana ficou marcado por intensos duelos ao longo de todo o pelotão, com especial incidência no grupo intermédio, onde as diferenças foram frequentemente mínimas. As batalhas nas classes Silver, Bronze e GD contribuíram de forma decisiva para o espetáculo, com destaque também para competitividade crescente de vários rookies, entre eles o luso-americano Mário Reyford Ferreira, em estreia numa temporada completa e logo coroada com um Top 10 na corrida 4.

Também na Ladies Cup se assistiu a um equilíbrio evidente, com Francisca “Kika” Queiroz e Chloe Grant a repartirem as vitórias, reforçando o nível competitivo do pelotão feminino e a sua capacidade de discutir posições relevantes na classificação geral. A finlandesa Arikkalla Flame foia grande azarada de Monteblanco perdendo a vitória na primeira corrida já com a meta à vista.

Do ponto de vista disciplinar, as penalizações aplicadas ao longo do fim de semana, essencialmente por limites de pista, não tiveram impacto direto nas posições cimeiras das corridas. Fora de pista, o público marcou presença em bom número ao longo do fim de semana, com forte interação no paddock, onde foi possível um contacto próximo com pilotos, equipas e carros, reforçando a experiência proporcionada pela Porsche Sprint Challenge Ibérica.

Para José Monroy, Series Manager da Porsche Sprint Challenge Ibérica, este arranque confirma o crescimento da competição: “Este primeiro fim de semana da temporada mostrou exatamente aquilo que queremos para a Porsche Sprint Challenge Ibérica: uma grelha equilibrada, competitiva e internacional. Tivemos corridas muito intensas, com lutas em todas as frentes, não apenas pela vitória mas também nas classes e na Ladies Cup. O formato exigente do fim de semana colocou à prova pilotos e equipas e o resultado foi um espetáculo de grande nível. Este é um excelente ponto de partida para uma época que se antecipa muito competitiva.”

Com um arranque marcado pelo equilíbrio competitivo, diversidade internacional e forte envolvimento do público, a temporada de 2026 da Porsche Sprint Challenge Ibérica começa com indicadores muito positivos e com a promessa de um campeonato intenso e imprevisível. A próxima prova será no Autódromo do Estoril, nos dias 8,9 e 10 de maio.