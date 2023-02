Porsche Sprint Challenge Ibérica arranca com testes de pré-temporada no Estoril | AutoSport

A Porsche Sprint Challenge Ibérica poderá ter uma grelha composta por 25 carros para a temporada de 2023, visto que já estão confirmadas quase duas dezenas de inscrições. O primeiro ato oficial do troféu promovido pela P21 Motorsport está agendado para o dia 27 de março, no Autódromo do Estoril, com a realização do teste pré-temporada.

“Tenho fortes razões para estar entusiasmado com a recetividade de que tem sido alvo a Porsche Sprint Challenge Ibérica, tanto em Portugal como além-fronteiras. Neste momento, temos já, entre carros derivados da P21, sejam 999.1 ou 999.2, perto de duas dezenas de inscrições e ainda há equipas fora do nosso país que têm demonstrado interesse e também é certo que haverá alguns 997 entre os participantes. Portanto, prevejo uma grelha final atrativa de 20 ou 25 carros. Quanto ao resto, e embora ainda haja algumas decisões importantes a tomar, está tudo a decorrer como previsto e só posso dizer que o relacionamento com a Porsche Motorsport tem sido fantástico”, sublinhou José Monroy, manager da P21 Motorsport.

O responsável da P21 Motorsport pode também estar satisfeito como as coisas estão a correr em matéria de patrocinadores, visto que a MEO renovou o seu vínculo pela terceira época consecutiva e o promotor confirma que decorrem negociações com a Repsol e a Quinta da Pacheca para também prosseguirem nos carros do troféu.

A competição arranca no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, a 14 e 16 de abril, com a segunda ronda a realizar-se no circuito de Motorland (Espanha), a 27 e 28 de maio, para depois, a 24 e 25 de junho, o troféu rumar a Navarra (Espanha). A jornada do Estoril será a 29 e 30 de junho, antes das duas últimas rondas do ano, ambas em pistas míticas: 23/24 de setembro, em Jerez de La Frontera e 14/15 de outubro, em Valência. De referir que este ano a competição promovida pela P21 Motorsport está registada na Federação Espanhola de Automobilismo (RFEDA), assim se explicando, face às edições anteriores, o maior número de jornadas do calendário no país vizinho.