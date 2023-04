Porsche Sprint Challenge Ibérica arranca com ‘plantel de luxo’ | AutoSport

Tudo pronto para o arranque da primeira edição da Porsche Sprint Challenge Ibérica, que arranca este fim de semana (14/15 abril), no Autódromo Internacional do Algarve, e integra o programa da segunda jornada do WEC, sendo que na grelha de partida e entre 24 inscritos de ‘luxo’ há dois grandes nomes que chamam mais à atenção: Dylan Pereira, o luso-luxemburguês atual campeão da Mobil 1 Super Cup, e Francisca (Kika) Queiroz, uma jovem de 17 anos oriunda do karting que será a primeira mulher na Porsche Sprint Challenge Ibérica.

“O plantel de 24 carros corresponde inteiramente às expectativas para o arranque da temporada, o que me deixa bastante satisfeito, face à aposta dos pilotos que já estavam connosco e também de um número relevante de outros novos, todos eles confiantes no sucesso desta competição. Trabalhámos bastante para esta realidade, com o upgrade dos 997 para os 991 verificou-se uma boa adesão e acredito que no futuro possam surgir ainda mais participantes. Qualquer promotor de um troféu monomarca tem como objetivo garantir um número de inscritos acima dos 20 e nós conseguimo-lo. Portanto, estou confiante que Portimão será o primeiro capítulo de uma grande época, no plano desportivo e não só, da Porsche Sprint Challenge Ibérica”, comentou José Monroy, manager da P21 Motorsport, a empresa promotora da competição.

Renovada face às duas épocas anteriores da então designada GT3 Cup, a lista de inscritos da Porsche Sprint Challenge Ibérica para esta primeira prova apresenta como “cabeça de cartaz” Dylan Pereira, o luso-luxemburguês que há vários anos corre em troféus Porsche e na época anterior conquistou o título na Mobil 1 Super Cup. Convidado de André Fernandes, da equipa AF Motorsport, para esta prova, Pereira vai estrear-se a competir em Portugal e face à sua elevada experiência com os carros alemães, é um dos favoritos a subir ao pódio em Portimão.

Se da época anterior transitam pilotos como Rui Mirita, João Posser, Miguel Caetano, Jorge Areia, Leandro Martins, José Barros, Chris Hillaby, André Fernandes ou Vasco Barros, este ano a lista ganhou ainda mais “músculo” com as chegadas de Francisco Mora, Pedro Salvador, Ricardo Costa, Manuel Alves, Bernardo Sousa (o piloto de ralis) e Manuel Gião, que se destacam entre os outros estreantes, como Jorge Figueiredo (BigGeorge), Aloísio Monteiro, Tiago Gonçalves, Nuno Inocêncio, Frank Barret, Manuel Chincilla, Jorge Ramirez e a jovem Francisca (Kika) Queiroz.

Perante um plantel tão “recheado”, quer em quantidade quer em qualidade, a primeira edição da Porsche Sprint Challenge Ibérica apresenta um número alargado de potenciais candidatos à discussão da vitória em cada uma das duas corridas de seis jornadas (Portimão, Motorland-Aragão, Navarra, Estoril, Jerez de La Frontera e Valência) do calendário.

HORÁRIO DA PORSCHE SPRINT CHALLENGE IBÉRICA EM PORTIMÃO

Sexta-feira (dia 14)

09:30/10:10 – Treinos Livres 1 (40’)

12:20/13:00 – Treinos Livres 2 (40’)

14:40/15:00 – Qualificação 1 (20’)

18:00/18:20 – Qualificação 2 (20’)

Sábado (dia 15)

10:10/10:40 – Corrida 1 (28’ + 1 volta)

17:15/17:45 – Corrida 2 (28’ + 1 volta)