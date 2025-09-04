Porsche Sprint Challenge Ibérica 2025: meia época de emoções ao limite e lutas acérrimas

Campeonato entra na reta final com promessa de duelos históricos

A Porsche Sprint Challenge Ibérica 2025 atinge a sua metade com um balanço inequívoco: esta é, até agora, a temporada mais competitiva e emocionante da história do campeonato. Após três rondas repletas de adrenalina nos prestigiados circuitos de Portimão, Monteblanco e Valência, o palco está montado para uma segunda parte da época onde tudo está ainda por decidir.

As nove corridas disputadas — seis em formato Sprint e três de Resistência — serviram de prova de fogo para o talento dos pilotos, a consistência das equipas e a exigência técnica dos Porsche 992 e 991 GT3 Cup. Com mais de 20 pilotos de diversas nacionalidades em pista, e a presença de equipas de referência como a LOB Motorsport, AF & V Motorsport, GT Corse, Monteiros Competições ou RGB Racing Team, o espetáculo tem sido uma constante, cativando os adeptos do desporto automóvel.

Os protagonistas: duelos intensos pelos títulos

Entre os nomes que mais se destacaram nesta primeira metade da temporada, figuram Dylan Pereira, Manuel Alves, Rui Miritta, Nuno Inocêncio e a imparável Francisca Queiroz. Estes pilotos têm sido os protagonistas de um pelotão cada vez mais equilibrado e determinado, onde as vitórias, embora repartidas, revelaram tendências claras e os colocaram no centro da luta pelos títulos das respetivas categorias.

Nas Corridas Sprint, Manuel Alves começou a época em grande, com uma vitória clara em Portimão, repetindo o feito na primeira corrida de Monteblanco e voltando a impor-se em Valência. Três triunfos sólidos que confirmam o piloto da LOB Motorsport como um dos mais rápidos da grelha. Contudo, o grande rival de Alves tem sido o luso-luxemburguês Dylan Pereira, que respondeu com vitórias dominadoras nas segundas Corridas Sprint de Monteblanco e Valência. O piloto da AF & V Motorsport tem-se mostrado particularmente eficaz em ritmo de corrida limpa e sem interferências, beneficiando também do apoio decisivo da sua equipa e da experiência acumulada noutros campeonatos internacionais. O espanhol Borja Garcia (GT Corse) tem sido o terceiro elemento a imiscuir-se na luta entre Alves e Pereira, tendo triunfado na Corrida Sprint 2 de Portimão.

Nas Corridas de Resistência, com 50 minutos de duração e paragens obrigatórias nas boxes, a emoção tem sido redobrada. Em Portimão e Monteblanco, a dupla Dylan Pereira / André Fernandes levou o Porsche da AF & V Motorsport à vitória, sempre após lutas intensas com Manuel Alves, que correu sozinho nas duas provas e terminou em segundo. Já em Valência, a estratégia da GT Corse brilhou mais alto: a dupla Alejandro Barambio / Borja Garcia soube tirar partido da paragem nas boxes para assumir a liderança e vencer com clareza. A capacidade de resposta da AF & V Motorsport e a consistência da LOB Motorsport mantiveram ambas as equipas nos lugares do pódio.

Classificações: lutas abertas em todas as categorias

Categoria 2 (Porsche 992 GT3 Cup)

Nesta categoria, que agrupa os modernos Porsche 992 GT3 Cup, o duelo entre Dylan Pereira e Manuel Alves tem sido eletrizante. Pereira lidera a classificação com 154 pontos, fruto das vitórias acumuladas e da eficácia nas corridas de resistência. Alves segue próximo, com 146 pontos, marcando sempre presença nos lugares da frente e mostrando grande domínio no arranque das rondas. Os dois têm repartido os triunfos na Classe PROAM, enquanto a Classe AM tem visto protagonistas variados como Alejandro Barambio, Jorge Ramirez ou o estreante Sasha Barucq, este último com um pódio geral e uma vitória de classe logo na sua estreia em Valência. Na Classe GD, Daniel Garcia Balboa destacou-se com ritmo consistente nas Corridas de Resistência.

Categoria 1 (Porsche 991 GT3 Cup)

Na Categoria 1, dedicada aos Porsche 991 GT3 Cup, o equilíbrio tem sido maior e os protagonistas têm alternado vitórias. Nuno Inocêncio começou o ano em grande estilo, com três triunfos em Portimão e outro em Monteblanco. Contudo, Rui Miritta, seu colega de equipa na Monteiros Competições, surgiu em força a partir da segunda ronda, vencendo a Corrida Sprint 1 de Monteblanco e, depois, todas as corridas disputadas em Valência. A consistência de Pablo Hernández, da RGB Racing Team, vale-lhe a liderança da categoria, com 148 pontos, à frente de Inocêncio (120) e de Alexandre Fonseca (118). As lutas internas entre os pilotos da Monteiros Competições têm animado a grelha da Categoria 1, onde se destacaram também André Marques (vencedor de classe AM) e o próprio Hernández (triunfos regulares na Classe AM e GD).

Ladies Cup: determinação e talento em pista

Na Ladies Cup, o nome de Francisca Queiroz tornou-se sinónimo de domínio absoluto. A jovem piloto da LOB Motorsport soma já sete vitórias em oito possíveis, lidera com folga a classificação geral (160 pontos) e tem-se destacado também nas contas absolutas, com vários Top 10 e até um impressionante 4.º lugar geral na Corrida de Resistência de Monteblanco. Queiroz tem evoluído prova após prova e é já uma das referências do campeonato. Atrás dela, a jovem espanhola Maria Sánchez Iglesias segue em segundo, com boas exibições e uma vitória em Portimão, enquanto a britânica Chloe Grant ocupa o terceiro lugar, beneficiando de estreias consistentes em Monteblanco e Valência.

Nas classes, Dylan Pereira (PROAM), André Fernandes (AM) e Daniel Garcia Balboa (GD) assumem a dianteira. Coletivamente, a AF & V Motorsport lidera entre as equipas com 57 pontos, com a LOB Motorsport logo atrás (54) e a GT Corse a fechar o pódio com 45.

Com este pano de fundo de intensa competitividade, a Porsche Sprint Challenge Ibérica prepara-se para entrar na segunda metade da época, onde tudo está ainda por decidir. O duelo entre Pereira e Alves promete manter-se até à última curva, e a luta pela Categoria 1 está ao rubro, com três pilotos separados por escassos pontos. Na Ladies Cup, todos os olhos continuam postos em Francisca Queiroz, que procura consolidar o seu domínio.

A Porsche Sprint Challenge Ibérica, ao oferecer um formato de competição dinâmico com corridas Sprint e de Resistência, proporciona uma plataforma de excelência para o desenvolvimento de pilotos e equipas. A utilização dos Porsche 992 e 991 GT3 Cup, carros de competição de alto desempenho e fiabilidade, garante um espetáculo de qualidade e exige dos participantes uma combinação de velocidade, estratégia e gestão de corrida. Este campeonato, que abrange várias classes, tem sido um viveiro de talentos, permitindo que pilotos de diferentes níveis e idades compitam e progridam no automobilismo.