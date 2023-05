Porsche Sprint Challenge, Francisco Mora: “O fim de semana correu bem” | AutoSport

A segunda jornada da Porsche Sprint Challenge Ibérica teve como palco o circuito de Motorland, em Aragão. Francisco Mora foi para Espanha com o intuito de conseguir vitórias num traçado que conhecia da sua passagem pelo CER GT. Apesar da experiência anterior, não foi um fim de semana fácil, com algumas dificuldades em encontrar a afinação ideal no seu Porsche 991.2 GT3 Cup.

Tendo conquistado as duas poles para as duas corridas, apesar de não ter o carro bem ao seu gosto, as duas corridas tiveram desfechos semelhantes. Na primeira corrida, largou da pole e manteve-se na frente, apesar do ataque feroz de Manuel Alves. Mora foi coach de Alves nos tempos dos karts e do Kia Picanto GT Cup, por isso foi um confronto entre o professor e o aluno. Mora cruzou a meta em primeiro lugar, mas uma penalização por exceder os limites de pista deu o triunfo a Alves, com Mora a ficar com o segundo posto.

Na segunda corrida, já com o carro mais perto do equilíbrio que pretendia, Mora liderou de fio a pavio, gerindo a corrida, apesar do ataque inicial de Manuel Alves, que teve de refrear os seus intentos depois das primeiras voltas. Mora controlou o andamento e só não venceu com uma margem maior devido a um pequeno erro perto do fim. Mas a vitória nunca esteve em causa e Mora acabou por triunfar.

No final do evento, a satisfação do piloto era evidente, depois de um fim de semana mais positivo do que tinha conseguido em Portimão, onde conquistou dois pódios:“ O fim de semana correu bem. Na qualificação consegui ser sempre o mais rápido e na segunda qualificação até daria para um tempo melhor. Na corrida 1, o carro não estava a 100% e sofremos bastante com a falta de frente do carro, o que nos impediu de nos distanciarmos dos ataques do Manuel Alves. Nessa luta excedi os limites de pista uma ou duas vezes, o que motivou a penalização, ficando a vitória para o Manel. Na corrida 2, conseguimos mais uma boa prestação, mas não perfeita. O carro ainda não estava 100% ao meu gosto, mas conseguimos a vitória, que era o nosso grande objetivo. Temos ainda de trabalhar alguns pormenores para ficar como eu realmente quero. Nos treinos o carro estava bom, mas nas corridas o equilíbrio degradou-se. Temos de entender a causa dessa diferença. Aproveito também para dar os parabéns ao Manuel Alves que esteve muito forte o fim de semana todo, especialmente na corrida 1 em que acabou por vencer, um triunfo que lhe fica muito bem. Fiquei muito orgulhoso pela sua atuação e confirmou a qualidade que sempre lhe reconheci.”

Francisco Mora saiu de Motorland com a liderança da Porsche Sprint Challenge Ibérica, sabendo que tanto ele como a Veloso Motorsport têm trabalho pela frente. Os resultados têm sido positivos, mas a vontade é de fazer mais e melhor.

A próxima jornada (3ª) da Porsche Sprint Challenge Ibérica está agendada para o circuito espanhol de Navarra, no País Basco, a 24 e 25 de junho.