Porsche Sprint Challenge: Francisco Mora aposta na nova competição | AutoSport

Francisco Mora é já um nome incontornável da Velocidade nacional. Em 2022 o piloto da Maia competiu em Espanha, no campeonato de Espanha de GT, na companhia de Francisco Abreu, onde se sagrou campeão, juntando mais um título à sua já extensa lista de troféus. Foi o segundo ano da parceria com o piloto da Madeira. Este ano, Mora regressa às pistas a solo, enfrentando um novo desafio: a Porsche Sprint Challenge Ibérica.

O troféu com a chancela da Porsche Motorsport, organizado pela P21 Motorsport, é a evolução natural da GT3 Cup, competição que rapidamente conquistou o seu espaço no panorama nacional. Em 2022, o troféu estendeu-se até Espanha e ganhou o apoio oficial da Porsche. Com duas corridas em Portugal e quatro em Espanha, o troféu ibérico passa por Portimão, (14-16 de abril, no mesmo fim de semana do WEC), seguindo para a pista de Motorland, Aragon (27-28 de maio), com o meio da época a ser feito na pista de Navarra (24-25 de junho). A segunda metade da época arranca no Estoril (29-30 de julho), seguindo-se a ronda de Jerez (22-23 de setembro) com a grande final a estar marcada para Valência (14-15 de outubro).

O formato da competição conta com dois treinos livres de 40 minutos, duas qualificações de trinta minutos e duas corridas de 28 minutos + uma volta.

Francisco Mora, que nas últimas épocas competiu em corridas de maior duração, regressa a um formato que bem conhece, o das corridas sprint, mais rápidas e mais intensas.Com a mudança da GT3 Cup para a Porsche Sprint Challenge Ibérica, abrindo-se as portas aos Porsche 991.2 GT3 Cup, o piloto mostrou logo interesse em correr nesta renovada competição:“Desde o final do ano passado que mostrei interesse em correr na Porsche Sprint Challenge Ibérica. O formato é interessante e desde os tempos da GT3 Cup que a boa organização e promoção da P21 Motorsport se destacou. Confio no trabalho do José Monroy, que já prometeu algumas boas surpresas durante o ano e é com grande entusiasmo que encaro este novo desafio. Correr numa competição com o selo Porsche é muito aliciante”

Mora entra neste troféu com um objetivo simples… lutar pelo título, como sempre faz:“Não escondo que o meu objetivo passa por lutar pelo título. Tenho-o feito em todas as competições onde corri a tempo inteiro e neste caso não será diferente. Tenho muito respeito pela concorrência, mas conheço bem o carro, brilhantemente assistido pela Veloso Motorsport, e já tenho experiência neste formato de corridas. Por isso acredito que posso mostrar o meu valor e lutar pelos primeiros lugares. Estou ansioso por começar esta nova etapa.”

Francisco Mora já testou no Estoril em preparação para esta nova temporada e está tudo pronto para o arranque, que acontece no espetacular Autódromo Internacional do Algarve. De 14 a 16 de abril, Mora volta a correr em Portugal e pretende fazer o que sempre fez… lutar por vitórias.