Porsche Sprint Challenge, Francisco Mora: “Acreditamos que encontramos a solução para os problemas” | AutoSport

Francisco Mora tem sido destaque nas primeiras jornadas da Porsche Sprint Challenge Ibérica, com três pódios e uma vitória em quatro corridas, o que lhe permite chegar a Navarra, palco da terceira jornada do campeonato, na primeira posição.

No entanto, a concorrência está próxima e Pedro Salvador tem apenas três pontos de atraso para Mora, com Manuel Alves a sete pontos do líder. É este trio que promete lutas intensas nesta segunda jornada em território espanhol, com o Circuito de Navarra a ser o próximo desafio. Inaugurada em 2010, a moderna estrutura conta com um traçado de 3.933 km, que Francisco Mora já conhece da sua bem sucedida passagem pelo CER-GT.

O foco do piloto da Veloso Motorsport está apenas na vitória, agora que os problemas que afetaram o Porsche 991.2 GT3 Cup nas primeiras corridas, deverão estar completamente resolvidos: “ As duas primeiras jornadas desta temporada acabaram por ser intensas. Desde Portimão que andamos à procura do melhor compromisso de afinação e em Motorland, deparámo-nos com problemas no eixo dianteiro, que nos impediram de mostrar o nosso verdadeiro ritmo, apesar dos bons resultados. Nas últimas semanas, eu e a Veloso Motorsport, fizemos uma análise minuciosa do que poderia estar a causar esses problemas. Acreditamos que encontramos a solução e que poderemos mostrar todo o potencial do nosso Porsche. Assim, vou para Navarra focado apenas na vitória.”

Com 94 pontos conquistados até agora, Mora sabe que a luta pelo primeiro lugar será intensa e as lutas em pista irão exigir máxima concentração e empenho: “Apesar dos problemas, estou na liderança do campeonato, o que é mais um elemento motivador. Mas tenho a perfeita noção de que terei de dar o meu melhor para me manter na frente. Tanto o Pedro Salvador, como o Manuel Alves já provaram que têm tudo para lutar pelas vitórias e, por isso, teremos de estar no nosso melhor. Mas são estas lutas, com grandes adversários, que me fazem gostar tanto das corridas. Estou preparado para mais esta jornada, espero poder trazer mais bons resultados e manter o primeiro posto do campeonato. “

Sábado, 24.06.2023

Treino Livre 1: 10:30 – 11:10 Horário (hora local):

Treino Livre 2: 12:50 – 13:30 Horário (hora local):

Treino. Cronometrado 1: 16:10 – 16:30 Horário (hora local):

Corrida 1: 19:05 – 19:40 Horário (hora local):

Domingo, 25.06.2023

Treino. Cronometrado 2: 9:45 – 10:05 Horário (hora local):

Corrida 2: 13:35 – 14:10 Horário (hora local):