Porsche Sprint Challenge: Expetativas elevadas para Henrique Cruz na ronda do Estoril
Henrique Cruz regressa à competição no próximo fim de semana para disputar a segunda etapa da Porsche Sprint Challenge Ibérica 2026, no Autódromo do Estoril, aos comandos de um Porsche 992 GT3 Cup da LOB Motorsport que partilha com Duarte Camelo. Depois de um arranque encorajador em Monteblanco, o jovem piloto de Leiria aborda a ronda portuguesa com ambição reforçada e expetativas mais elevadas.
Em 2026, Henrique Cruz integrou o troféu ibérico da marca alemã como parte de um percurso de afirmação em várias disciplinas do automobilismo, enfrentando em Monteblanco uma estreia exigente com o Porsche 992 GT3 Cup, sem qualquer teste prévio durante o defeso. Ao longo do fim de semana inaugural, conseguiu evoluir de forma consistente, reduzindo diferenças para os lugares da frente na fase final do evento.
A familiaridade com o traçado português, que o piloto conhece bem, é apontada como um trunfo importante, num fim de semana que se antevê exigente também pelo contexto meteorológico. As previsões indicam forte probabilidade de chuva no sábado e no domingo, cenário que representará uma experiência nova ao volante deste carro e que acrescenta dificuldade.
“Depois de já ter demonstrado um bom andamento em Monteblanco, com tempos consistentes e, por vezes, entre os mais rápidos, mesmo com poucas voltas no Porsche, encaro este fim de semana com expetativas naturalmente mais elevadas. Acredito que possa correr melhor do que a ronda anterior, também pelo facto de conhecer bastante bem o Estoril, ao contrário de Monteblanco, onde nunca tinha rodado antes.”
“Há ainda um fator que poderá ter influência direta: as previsões apontam para uma forte probabilidade de chuva, tanto no sábado como no domingo. A confirmar-se, será uma experiência nova com este carro, o que acrescenta um desafio adicional, mas também uma oportunidade para perceber melhor o seu comportamento nessas condições.”
O programa competitivo no Estoril arranca no sábado, com a primeira sessão de qualificação agendada para as 16h00 e a segunda para as 17h15. No domingo, realizam-se quatro corridas, marcadas para as 10h00, 12h00, 15h25 e 16h05, todas com transmissão através do canal V+.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI