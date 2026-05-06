Porsche Sprint Challenge: Expetativas elevadas para Henrique Cruz na ronda do Estoril

Henrique Cruz regressa à competição no próximo fim de semana para disputar a segunda etapa da Porsche Sprint Challenge Ibérica 2026, no Autódromo do Estoril, aos comandos de um Porsche 992 GT3 Cup da LOB Motorsport que partilha com Duarte Camelo. Depois de um arranque encorajador em Monteblanco, o jovem piloto de Leiria aborda a ronda portuguesa com ambição reforçada e expetativas mais elevadas.

Em 2026, Henrique Cruz integrou o troféu ibérico da marca alemã como parte de um percurso de afirmação em várias disciplinas do automobilismo, enfrentando em Monteblanco uma estreia exigente com o Porsche 992 GT3 Cup, sem qualquer teste prévio durante o defeso. Ao longo do fim de semana inaugural, conseguiu evoluir de forma consistente, reduzindo diferenças para os lugares da frente na fase final do evento.

A familiaridade com o traçado português, que o piloto conhece bem, é apontada como um trunfo importante, num fim de semana que se antevê exigente também pelo contexto meteorológico. As previsões indicam forte probabilidade de chuva no sábado e no domingo, cenário que representará uma experiência nova ao volante deste carro e que acrescenta dificuldade.

“Depois de já ter demonstrado um bom andamento em Monteblanco, com tempos consistentes e, por vezes, entre os mais rápidos, mesmo com poucas voltas no Porsche, encaro este fim de semana com expetativas naturalmente mais elevadas. Acredito que possa correr melhor do que a ronda anterior, também pelo facto de conhecer bastante bem o Estoril, ao contrário de Monteblanco, onde nunca tinha rodado antes.”

“Há ainda um fator que poderá ter influência direta: as previsões apontam para uma forte probabilidade de chuva, tanto no sábado como no domingo. A confirmar-se, será uma experiência nova com este carro, o que acrescenta um desafio adicional, mas também uma oportunidade para perceber melhor o seu comportamento nessas condições.”

O programa competitivo no Estoril arranca no sábado, com a primeira sessão de qualificação agendada para as 16h00 e a segunda para as 17h15. No domingo, realizam-se quatro corridas, marcadas para as 10h00, 12h00, 15h25 e 16h05, todas com transmissão através do canal V+.