Porsche Sprint Challenge: Estoril recebe segunda jornada

A Porsche Sprint Challenge Ibérica desloca-se ao Autódromo do Estoril para a segunda ronda da temporada de 2026, após o arranque em Monteblanco. A grelha reúne 14 carros e 21 pilotos, distribuídos por sete equipas e cinco nacionalidades.

A Categoria 2, reservada aos Porsche 992 GT3 Cup, volta a concentrar o principal foco competitivo. José Barros (AF Motorsport) e Borja García (GT Corse) chegam ao Estoril como favoritos naturais, depois de terem dividido os triunfos em Monteblanco. A GT Corse apresenta uma das formações mais numerosas e competitivas do pelotão, com García a ser acompanhado por Alejandro Barambio, Álvaro Bajo, Gildardo Herrera, Asier Gorostiza e Diego Carrascal.

A disputa pelo topo da classificação promete ser alargada a várias estruturas. A LOB Motorsport aposta na combinação entre Henrique Cruz e Duarte Camelo, enquanto a RGB Racing Team alinha o luso-americano Mário Reyford Ferreira, Alexandre Fonseca, João Macedo Silva e Filipe Carvalho. A Veloso Motorsport faz representar Patrick Cunha e Jorge Rodrigues, a Skualo Competition apresenta Rui Miritta e Henk Van Zoest, a Fenix Racing conta com Pablo Hernández, e a NACentE Racing introduz Kevin King e Tiago Madeira, que se estreiam no campeonato.

A Ladies Cup afirma-se como um dos focos competitivos da temporada, com Francisca “Kika” Queiroz (LOB Motorsport) a enfrentar a concorrência da britânica Chloe Grant e da finlandesa Flame Airikkala, ambas apoiadas pela AF Motorsport. Na Categoria 1, reservada aos Porsche 991.1 e 991.2, João Posser regressa ao campeonato integrado na Veloso Motorsport.

O programa do fim de semana mantém o formato exigente da competição: o sábado inclui duas horas de treino de adaptação, duas sessões de treinos livres e duas qualificações de 15 minutos. O domingo reserva quatro corridas Sprint de 20 minutos mais uma volta, duas com saída parada e duas com saída lançada, num teste completo à consistência de pilotos e equipas. O evento contará ainda com Pit Walk aberto ao público e com o VIP Village Lounge, reforçando o perfil premium do campeonato. Todas as corridas serão transmitidas em direto na V+ TVI em sinal aberto, complementadas por livestreaming nas plataformas digitais da competição.