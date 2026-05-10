Porsche Sprint Challenge, Estoril: Qualificações em condições mistas

A Porsche Sprint Challenge Ibérica disputou este sábado as sessões de qualificação para a ronda do Estoril, no Autódromo do Estoril, em Cascais. O dia ficou marcado por forte afluência de público e por condições meteorológicas distintas entre as duas sessões, que definiram as grelhas de partida para as quatro corridas de domingo.

A Qualificação 1 decorreu em pista integralmente molhada, com níveis de aderência reduzidos. Segundo o regulamento de 2026, os melhores tempos da sessão definem a grelha da Corrida 1, enquanto os segundos melhores tempos definem a grelha da Corrida 3. Borja García (GT Corse) conquistou a pole para a Corrida 1 com o tempo de 1:55.657, batendo José Barros (AF Motorsport) por 2,226 segundos. Patrick Cunha (Veloso Motorsport) foi terceiro no geral e o melhor piloto Bronze. Chloe Grant (AF Motorsport) foi a melhor da Ladies Cup e João Macedo Silva (RGB Racing Team) completou o Top 5. Para a grelha da Corrida 3, Borja García voltou a liderar, seguido por Patrick Cunha, José Barros, Chloe Grant (novamente melhor da Ladies Cup) e Duarte Camelo (LOB Motorsport).

A Qualificação 2 realizou-se em pista seca, com diferenças mínimas entre os pilotos da frente. Os melhores tempos definiram a grelha da Corrida 2 e os segundos melhores a da Corrida 4. Jorge Rodrigues (Veloso Motorsport) assinou a melhor volta do dia no Estoril, em 1:53.755, conquistando a pole para a Corrida 2 com apenas 0,142 segundos de vantagem sobre Henrique Cruz (LOB Motorsport). José Barros foi terceiro, com Álvaro Bajo e Alejandro Barambio, ambos da GT Corse, a completarem o Top 5. Para a Corrida 4, Álvaro Bajo garantiu a pole batendo Jorge Rodrigues por apenas 32 milésimos de segundo, seguido por José Barros, Henrique Cruz e Alejandro Barambio. Na Ladies Cup, Francisca Queiroz reservou o 7º lugar na grelha da Corrida 2 e Arikkala Flame o mesmo lugar na grelha da Corrida 4.

O programa competitivo prossegue este domingo com quatro corridas Sprint de 20 minutos mais uma volta, duas com saída parada e duas com saída lançada.

Top 5 – Grelha Corrida 1

1. Borja García (GT Corse) – 1:55.657

2. José Barros (AF Motorsport) – +2.226

3. Patrick Cunha (Veloso Motorsport) – +2.550

4. Chloe Grant (AF Motorsport) – +4.154

5. João Macedo Silva (RGB Racing Team) – +4.691

Top 5 – Grelha Corrida 2

1. Jorge Rodrigues (Veloso Motorsport) – 1:53.755

2. Henrique Cruz (LOB Motorsport) – +0.142

3. José Barros (AF Motorsport) – +0.505

4. Álvaro Bajo (GT Corse) – +0.529

5. Alejandro Barambio (GT Corse) – +1.098

Top 5 – Grelha Corrida 3

1. Borja García (GT Corse) – 1:55.841

2. Patrick Cunha (Veloso Motorsport) – +2.516

3. José Barros (AF Motorsport) – +3.073

4. Chloe Grant (AF Motorsport) – +4.730

5. Duarte Camelo (LOB Motorsport) – +4.988

Top 5 – Grelha Corrida 4