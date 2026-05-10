Porsche Sprint Challenge, Estoril: Qualificações em condições mistas
A Porsche Sprint Challenge Ibérica disputou este sábado as sessões de qualificação para a ronda do Estoril, no Autódromo do Estoril, em Cascais. O dia ficou marcado por forte afluência de público e por condições meteorológicas distintas entre as duas sessões, que definiram as grelhas de partida para as quatro corridas de domingo.
A Qualificação 1 decorreu em pista integralmente molhada, com níveis de aderência reduzidos. Segundo o regulamento de 2026, os melhores tempos da sessão definem a grelha da Corrida 1, enquanto os segundos melhores tempos definem a grelha da Corrida 3. Borja García (GT Corse) conquistou a pole para a Corrida 1 com o tempo de 1:55.657, batendo José Barros (AF Motorsport) por 2,226 segundos. Patrick Cunha (Veloso Motorsport) foi terceiro no geral e o melhor piloto Bronze. Chloe Grant (AF Motorsport) foi a melhor da Ladies Cup e João Macedo Silva (RGB Racing Team) completou o Top 5. Para a grelha da Corrida 3, Borja García voltou a liderar, seguido por Patrick Cunha, José Barros, Chloe Grant (novamente melhor da Ladies Cup) e Duarte Camelo (LOB Motorsport).
A Qualificação 2 realizou-se em pista seca, com diferenças mínimas entre os pilotos da frente. Os melhores tempos definiram a grelha da Corrida 2 e os segundos melhores a da Corrida 4. Jorge Rodrigues (Veloso Motorsport) assinou a melhor volta do dia no Estoril, em 1:53.755, conquistando a pole para a Corrida 2 com apenas 0,142 segundos de vantagem sobre Henrique Cruz (LOB Motorsport). José Barros foi terceiro, com Álvaro Bajo e Alejandro Barambio, ambos da GT Corse, a completarem o Top 5. Para a Corrida 4, Álvaro Bajo garantiu a pole batendo Jorge Rodrigues por apenas 32 milésimos de segundo, seguido por José Barros, Henrique Cruz e Alejandro Barambio. Na Ladies Cup, Francisca Queiroz reservou o 7º lugar na grelha da Corrida 2 e Arikkala Flame o mesmo lugar na grelha da Corrida 4.
O programa competitivo prossegue este domingo com quatro corridas Sprint de 20 minutos mais uma volta, duas com saída parada e duas com saída lançada.
Top 5 – Grelha Corrida 1
- 1. Borja García (GT Corse) – 1:55.657
- 2. José Barros (AF Motorsport) – +2.226
- 3. Patrick Cunha (Veloso Motorsport) – +2.550
- 4. Chloe Grant (AF Motorsport) – +4.154
- 5. João Macedo Silva (RGB Racing Team) – +4.691
Top 5 – Grelha Corrida 2
- 1. Jorge Rodrigues (Veloso Motorsport) – 1:53.755
- 2. Henrique Cruz (LOB Motorsport) – +0.142
- 3. José Barros (AF Motorsport) – +0.505
- 4. Álvaro Bajo (GT Corse) – +0.529
- 5. Alejandro Barambio (GT Corse) – +1.098
Top 5 – Grelha Corrida 3
- 1. Borja García (GT Corse) – 1:55.841
- 2. Patrick Cunha (Veloso Motorsport) – +2.516
- 3. José Barros (AF Motorsport) – +3.073
- 4. Chloe Grant (AF Motorsport) – +4.730
- 5. Duarte Camelo (LOB Motorsport) – +4.988
Top 5 – Grelha Corrida 4
- 1. Álvaro Bajo (GT Corse) – 1:54.319
- 2. Jorge Rodrigues (Veloso Motorsport) – +0.032
- 3. José Barros (AF Motorsport) – +0.149
- 4. Henrique Cruz (LOB Motorsport) – +0.534
- 5. Alejandro Barambio (GT Corse) – +0.599
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