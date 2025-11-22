Porsche Sprint Challenge: Dylan Pereira garante pole-position para a Sprint Race 2
A segunda sessão de qualificação da Grande Final decorreu sem qualquer interrupção, permitindo aos 22 pilotos explorarem ao máximo o potencial dos seus Porsche 911 GT3 Cup e garantir uma disputa emotiva perante as bancadas bem compostas do Estoril. O ritmo foi elevado e a luta pela pole-position ficou particularmente acesa, com várias trocas de liderança e os quatro mais rápidos separados por apenas meio segundo.
Dylan Pereira, da AF & V Motorsport, conquistou a pole-position para a Sprint Race 2 com um tempo de 1:34.307, alcançado numa última volta decisiva. Borja García Menéndez, da GT Corse, assegurou o segundo lugar a três décimos do líder, depois de ter liderado em vários momentos da sessão. Manuel Alves, da LOB Motorsport, garantiu o terceiro posto, ficando a escassos 63 milésimos de García e a pouco mais de três décimos de Pereira.
O austríaco Dieter Svepes, em estreia pela LMR Motorsport, terminou em quarto lugar, enquanto o chinês Ruiqi Liu, da Escuderia Faraon, fechou o top 5. Destaque ainda para a sueca Alexia Danielsson, que, aos 16 anos, foi oitava da geral, a mais rápida da Categoria 1 e da Ladies Cup ao volante do Porsche da Monteiros Competições, impressionando pela maturidade e velocidade reveladas.
O ambiente mantém-se de festa no Estoril, com ação constante e o maior encontro de proprietários Porsche jamais realizado em Portugal, reforçando o caráter histórico da edição 2025 da Porsche Sprint Challenge Ibérica.
