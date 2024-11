Porsche Sprint Challenge: Dylan Pereira destacou-se na última jornada do ano

As corridas finais da Porsche Sprint Challenge Ibérica 2024 no Circuito de Barcelona-Catalunha atraíram uma grande plateia, com Dylan Pereira, da Veloso Motorsport, a conquistar duas vitórias em duas corridas, com o Porsche 991.2 GT3 Cup. Apesar do seu favoritismo, Pereira enfrentou forte concorrência, especialmente na segunda corrida. Jorge Ramirez garantiu o título do Grupo 992, o único ainda em disputa. No Qualifying, Pereira foi o mais rápido, seguido de perto por Gonçalo Fernandes e Manuel Alves, com Ramirez como o melhor entre os 992 GT3 Cup e Rui Miritta como o mais rápido dos 991.1 GT3 Cup.

Corrida 1: Dylan Pereira triunfa com autoridade

Vários duelos muito intensos foram protagonizados pela “armada” Porsche ao longo de toda a corrida, que levaram mesmo à introdução de três períodos distintos de “Full Course Yellow” e à atribuição de várias penalizações e uma desclassificação, já após o fecho da corrida.

Quem foi completamente imune a todos os incidentes foi Dylan Pereira, que não se deixou surpreender na partida, assumindo logo o comando, que não mais largaria até à bandeira de xadrez, cortando a meta com quase 16 segundos de vantagem sobre Vasco Barros, colega de equipa de Manuel Alves na LOB Motorsport, que fechou o pódio absoluto, garantindo o 3º posto. Os três pilotos repetiram as posições no Grupo 991.2 e na Classe PROAM.

Na luta pelo título no Grupo 992, que apresentava à partida em Barcelona três pretendentes, quem saiu beneficiado nesta Corrida 1 foi o colombiano Juan Vega. O piloto da Hadeca Racing terminou a corrida no 2º lugar do Grupo, atrás do espanhol Alejandro Barambio (Equipo GT Corse), mas este não pontuava para o campeonato. Vega viu ainda o seu colega de equipa e adversário no ataque ao título Yuri Protasov ser desclassificado e Jorge Ramirez (RGB Racing Team) desistir. Com tudo isto, o trio iria para a última prova do ano num intervalo de apenas 6 pontos, com Ramirez em 1º, Protasov em 2º e Vega no 3º posto.

As contas do pódio na corrida referentes ao Grupo 992 fecharam com a presença de Oleksandr Dobik no 3º posto. O ucraniano da Hadeca Racing logrou ainda conquistar o triunfo na Classe GD, terminando a corrida no 8º posto da geral. Já na Classe AM, Barambio venceu, Gonçalo Fernandes foi 2º e Vega garantiu o 3º lugar, com os três pilotos a dobrarem a linha de meta na 4ª, 5º e 6ª posição da geral.

Rui Miritta não deu veleidades e venceu com autoridade no Grupo 991.1, na frente de Filipe Nascimento (Orbital Ignition Racing Team). O piloto da Monteiros Competições foi ainda 9º da geral e segundo nas lides da Classe GD, enquanto Nascimento assegurava o 3º lugar nesta classe.

Corrida 2: Dylan Pereira resiste aos ataques de Borja Garcia e faz o pleno

Bom tempo, muito público, grelha recheada em quantidade e qualidade, marcaram o arranque da última corrida da temporada 2024 da Porsche Sprint Challenge Ibérica.

Como sempre, a grelha de partida foi construída com base na classificação geral da Corrida 1, invertendo os oito primeiros classificados. Assim, Oleksandr Dobik, no 992 GT3 Cup da Hadeca Racing e João Macedo e Silva, num 991,1 GT3 Cup guindaram-se à primeira fila, enquanto Dylan Pereira ficava remetido à quarta linha, sendo grande a curiosidade sobre quanto tempo o piloto da Veloso Motorsport demoraria a chegar aos lugares da frente.

A resposta surgiu logo no arranque da prova, graças a um arranque fulgurante. O luso-luxemburguês saltou para a segunda posição logo nas primeiras curvas, enquanto Juan Veja saltava da 3ª fila para o comando. Mas, o colombiano pouco resistiu aos ataques de Dylan Pereira que, ainda na volta inaugural, chegou à liderança e pairou no ar a ameaça de nova superioridade absoluto do piloto da Veloso Motorsport.

Assim não foi, porque, entretanto, Borja Garcia, que largou da 2ª fila aos comandos do Porsche 992 GT3 Cup da Equipo GT Corse, tinha chegado ao 2º lugar e foi no encalço do comandante da corrida. Os dois viriam a protagonizar o mais longo e impressionante duelo do fim-de-semana.

Garcia tudo tentou durante os 28 minutos + 1 volta da corrida, colando-se à traseira do Porsche 991.2 de Dylan Pereira e ensaiando todas as manobras possíveis para consumar a ultrapassagem, mas, sempre sem êxito, mercê da mestria com que o luso-luxemburguês defendeu a posição. Dylan Pereira cruzou a meta com pouco mais de um segundo sobre Borja Garcia, enquanto Manuel Alves, num dos Porsche 991.2 GT3 Cup da LOB Motorsport assegurava o 3º lugar da geral. Os três preencheram também o pódio da Classe PROAM. Dylan Pereira fez o pleno, vencendo ainda o Grupo 991.2, sendo aqui secundado por Manuel Alves e Gonçalo Fernandes, que levou o seu carro ao 4º lugar da geral e à vitória na Classe AM.

Quanto à discussão do título no Grupo 992, Jorge Ramirez conseguiu segurar ao longo da corrida todos os ataques de Juan Vega e sagrar-se campeão, tendo ainda visto Yuri Protasov abandonar precocemente a corrida, logo à passagem da 6ª volta. Ramirez deu na corrida à RGB Racing Team também o 2º lugar no Grupo 992 e na Classe AM, enquanto Vega também assegurava para a Hadeca Racing um duplo 3º posto.

No que concerne ao Grupo 991.1, novo domínio de Rui Miritta, voltando Filipe Nascimento a garantir o 2º lugar. Miritta e Nascimento levaram os seus Porsche 991.1 GT3 Cup a mais um pódio na Classe GD, secundando Oleksandr Dobik. O ucraniano da Hadeca Racing fechou em Barcelona as contas da vitória final na geral desta classe.

Uma palavra final para Francisca Queiroz que coroou uma época muito positiva com mais um fim-de-semana sem erros e um Top 10, desta feita na Corrida 1, sendo a melhor piloto feminina em competição.