Porsche Sprint Challenge: Cobertura mediática impressionante na Grande Final de 2025

O Cascais Porsche Sprint Challenge Ibérica Grand Finale encerrou a temporada de 2025 no Autódromo do Estoril, com um fim de semana histórico, marcado por uma afluência significativa de público, uma mobilização inédita de proprietários da marca e um impacto mediático sem precedentes.

Segundo a organização, a decisão da terceira época da competição, organizada pela P21 Motorsport com chancela oficial da Porsche Motorsport, reuniu milhares de espetadores encheram bancadas e paddock. A adesão de proprietários de veículos Porsche, vindos de todo o país e do estrangeiro, contribuiu para uma das maiores concentrações da marca alguma vez registadas em Portugal, com centenas de automóveis distribuídos por várias áreas do circuito.

No plano mediático, o impacto foi igualmente impressionante. A organização do campeonato veiculou que a transmissão em direto no canal V+ e os conteúdos emitidos nos noticiários da TVI ultrapassaram 1,5 milhões de telespectadores. Paralelamente, o consumo digital terá atingido níveis excecionais, com milhares de seguidores a acompanharem o evento via livestream em português, inglês e alemão, através de plataformas como Facebook, YouTube e websites oficiais.

Nas redes sociais, a projeção do evento intensificou-se: equipas, pilotos e adeptos produziram milhares de publicações e conteúdos multimédia, ampliando o alcance orgânico a uma escala inédita e reforçando o carácter multicultural da competição.

José Monroy, Series Manager da Porsche Sprint Challenge Ibérica, sublinhou a dimensão simbólica do momento:

“O que vivemos no Estoril supera tudo aquilo que imaginávamos quando lançámos este projeto há três anos. A Porsche Sprint Challenge Ibérica tornou-se uma referência não apenas desportiva, mas também mediática e emocional. Este fim de semana mostrou que a paixão pela marca é imensa e que o futuro desta competição é ainda mais ambicioso. Estamos profundamente orgulhosos do trabalho da P21 Motorsport, das equipas, dos pilotos, dos nossos parceiros e de todos os adeptos que ajudaram a construir este momento histórico.”

A edição de 2025 encerrou, assim, um marco importante na evolução da prova, que em apenas três anos se afirmou como plataforma desportiva de referência e como espaço privilegiado de celebração da cultura Porsche para pilotos, equipas, fãs e proprietários.