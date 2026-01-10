Porsche Sprint Challenge: Calendário anunciado, sem Portimão

A Porsche Sprint Challenge Ibérica apresentou o calendário provisório para a temporada de 2026, mantendo o formato de seis rondas pontuáveis, complementadas por um warm-up inaugural. A organização reforça, assim, a aposta num modelo competitivo equilibrado e tecnicamente exigente.

A época arranca com uma sessão de warm-up no Circuito do Estoril, a 28 de março, seguindo-se a primeira ronda oficial em Barcelona, durante o mês de abril, com data ainda por confirmar. O calendário prossegue com MotorLand Aragón, de 8 a 10 de maio, Valência, de 12 a 14 de junho, e Jerez, de 11 a 13 de setembro.

A fase decisiva da temporada inclui a ronda de Navarra, entre 23 e 25 de outubro, culminando com a grande final no Estoril, de 30 de outubro a 1 de novembro. A competição volta a dividir-se entre Portugal e Espanha, sublinhando o carácter ibérico da série e a diversidade dos circuitos selecionados.

A temporada de 2026 marcará a quarta edição da Porsche Sprint Challenge Ibérica desde a sua criação. Estão ainda previstas alterações aos regulamentos técnico e desportivo, cujos detalhes serão divulgados nas próximas semanas.

“Queríamos um calendário que desafiasse pilotos e equipas do primeiro ao último fim de semana” afirmou José Monroy, Series Manager da competição. “O warm-up no Estoril, a variedade de traçados e o regresso ao Estoril para a grande final criam uma narrativa forte para a temporada. Acreditamos que 2026 será mais um ano de grande intensidade, competitividade e espetáculo, refletindo o crescimento contínuo da Porsche Sprint Challenge Ibérica.”