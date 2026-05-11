Porsche Sprint Challenge: Borja García e José Barros
Borja García Menéndez e José Barros dividiram as vitórias da segunda ronda da Porsche Sprint Challenge Ibérica no Autódromo do Estoril, num domingo marcado por corridas Sprint intensas. O bom tempo acompanhou praticamente toda a jornada competitiva, com exceção da chuva intensa que surgiu na fase decisiva da Corrida 4 e alterou o cenário competitivo.
Na Corrida 1, Borja García confirmou o forte andamento demonstrado ao longo do fim de semana, liderando de forma autoritária desde a pole position até à bandeira de xadrez e assinalando ainda a volta mais rápida da corrida. Atrás do vencedor, José Barros e Patrick Cunha protagonizaram um dos grandes duelos da prova: o piloto da Veloso Motorsport chegou a subir ao segundo lugar, mas Barros respondeu com uma ultrapassagem decisiva na Curva VIP para recuperar a posição e assegurar o segundo lugar final. Patrick Cunha terminou em terceiro absoluto, Chloe Grant conquistou o quarto posto e a vitória na Ladies Cup, e Duarte Camelo fechou o top 5 após ultrapassar João Macedo Silva na fase final. Kevin King destacou-se na GD.
Na Corrida 2, José Barros protagonizou um arranque espetacular, ultrapassando Jorge Rodrigues e Henrique Cruz logo na Curva 1 para assumir de imediato o comando. O piloto da AF Motorsport controlou o andamento e garantiu uma vitória sólida sob pressão constante dos pilotos da GT Corse. Alejandro Barambio terminou em segundo, enquanto Álvaro Bajo assegurou o primeiro pódio absoluto da sua carreira na Porsche Sprint Challenge Ibérica. Francisca “Kika” Queiroz voltou a vencer na Ladies Cup, terminando no top 5 absoluto, e Kevin King dominou na classe GD.
Na Corrida 3, Borja García voltou ao topo, controlando sempre a prova mesmo após a única entrada do Safety Car do fim de semana. Patrick Cunha e José Barros discutiram intensamente as posições da frente, com Chloe Grant a manter um ritmo extremamente competitivo. No final, José Barros foi desclassificado, alterando a classificação: Borja García venceu para a GT Corse, Chloe Grant subiu ao segundo lugar absoluto e conquistou nova vitória na Ladies Cup, e Patrick Cunha completou o pódio vencendo novamente entre os Bronze. Francisca “Kika” Queiroz e Duarte Camelo protagonizaram lutas interessantes no grupo imediatamente atrás, com Kevin King a triunfar novamente na classe GD.
A Corrida 4 ofereceu um dos momentos mais espetaculares da temporada. Com Álvaro Bajo, José Barros, Alejandro Barambio e Jorge Rodrigues separados por diferenças mínimas, a luta pela vitória começou logo na primeira curva. Durante grande parte da prova, Bajo resistiu à pressão constante de Barros, mas a chegada da chuva alterou completamente o panorama. O piloto da AF Motorsport assumiu mesmo a liderança antes da troca de pneus, mas foi posteriormente desclassificado, tal como Henrique Cruz. Álvaro Bajo herdou assim a vitória para a GT Corse, acompanhado no pódio pelo companheiro de equipa Alejandro Barambio, garantindo um duplo triunfo para a estrutura espanhola. Jorge Rodrigues subiu ao terceiro lugar final, e Francisca “Kika” Queiroz ascendeu ao quarto posto absoluto, somando novo triunfo na Ladies Cup. Kevin King completou o pleno de vitórias na classe GD no Estoril.
A próxima ronda realiza-se no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, nos dias 12, 13 e 14 de
