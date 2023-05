Porsche Sprint Challenge , Aloísio Monteiro: “Este fim de semana mostrou a minha progressão e ritmo” | AutoSport

Aloísio Monteiro rubricou em Motorland uma exibição de bom nível. Desde os primeiros treinos que ostentou um ritmo forte, que permitia perceber que o líder dos GD estava em Aragão para defender e, mesmo, reforçar essa liderança.

Na Corrida 1, cedo chegou ao 2º lugar e começou a pressionar o líder da categoria, sendo claro que, a qualquer momento, o piloto e “patrão” da TRF iria consumar a ultrapassagem. E assim foi. O adversário cometeu um erro e Aloísio Monteiro passou para o comando, não mais tendo oposição até à bandeira de xadrez.

Na corrida de domingo e saindo da primeira posição entre os GD, foi vítima dos toques que aconteceram logo na primeira curva, sendo forçado a abandonar.

“Este fim de semana no R2 Motorland mostrou a minha progressão e ritmo. No sábado fui sempre muito rápido e, na corrida senti que tinha o melhor ritmo. Fui pressionando até chegar ao comando da categoria e a vitória acabou por ser minha, julgo eu, com todo o mérito. No domingo, marquei o melhor tempo na qualificação, não deixando dúvidas de que fomos consistentemente os mais rápidos na pista na nossa classe. Infelizmente, durante o início da segunda corrida, uma colisão foi iniciada por um piloto que partiu da faixa exterior. Tentamos evitar o caos, dirigindo-nos para trás do carro à frente, mas com um muro à nossa esquerda e um carro a girar à frente, não havia espaço para manobrar, levando a uma colisão inevitável e a nossa saída prematura da corrida. Apesar do final precoce, demonstramos o nosso ritmo rápido na nossa classe e levaremos este ímpeto para a frente.”, resumiu no fecho Aloísio Monteiro.

Enquanto líder da TRF, destacou ainda “o excelente trabalho técnico de toda a equipa que ao longo do fim-de-semana, foi sempre capaz de me apoiar e ao Pedro, continuando a sua aprendizagem e evolução na velocidade. Esta é a nossa primeira época nesta competição e estamos a bater-nos taco-a-taco com equipas muito mais experientes. É este o caminho e vamos ficar cada vez melhor!”.