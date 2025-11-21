Porsche Sprint Challenge: AF & VMotorsport pronta para a luta pelos títulos

A AF & VMotorsport vai marcar presença na última jornada da Porsche Sprint Challenge Ibérica 2025, nos dias 22 e 23 de novembro, no Autódromo do Estoril, com duas duplas inscritas aos comandos de Porsche 992 GT3 Cup. Esta etapa assume especial relevância, pois estão em jogo os títulos nas classes e categorias onde entram as formações da equipa da Póvoa de Lanhoso.

​André Fernandes chega ao Estoril como líder da classe AM, detendo uma vantagem de 18 pontos para o segundo classificado, enquanto Dylan Pereira ocupa o segundo lugar da classe ProAM, estando apenas seis pontos atrás do líder, o que mantém intactas as hipóteses de conquista do título. Já José Barros e Nuno Batista, que formam a outra dupla da AF & VMotorsport, posicionam-se, respetivamente, na 4ª posição da ProAM e 7ª da AM, o que os motiva a lutar por lugares de topo e vitórias nas corridas decisivas.

Na classificação das equipas, a AF & VMotorsport ocupa a segunda posição, a escassos oito pontos da liderança, reforçando as aspirações ao troféu coletivo. Na Categoria 2, dedicada aos Porsche 992 GT3 Cup, Dylan Pereira segue em segundo, André Fernandes em terceiro e José Barros em quinto, mostrando o protagonismo da estrutura na luta por várias frentes competitivas.

O programa prevê duas sessões de treinos livres, duas de qualificação e três corridas: duas Sprint de 20 minutos + 1 volta e uma Endurance de 50 minutos, com paragem obrigatória nas boxes. Todas as provas terão transmissão no canal de Youtube da P21 Motorsport.

​Luís Veloso, CEO da AF & VMotorsport, afirma: “Não é o cenário ideal, pois tudo aquilo que já fizemos nesta edição era suficiente para estarmos com os títulos decididos, mas vamos para o Estoril com muita vontade de vencer. Vencer corridas e, no final, celebrar mais uma mão cheia de títulos. Acredito que o Dylan Pereira pode ainda chegar ao cetro da Classe ProAM e que o André Fernandes possa capitalizar a liderança da AM. Queremos muito o título de pilotos e vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para levarmos para casa mais esse troféu. Por outro lado, temos o José Barros e o Nuno Batista que vão tentar fechar o ano com nota alta e com vitórias.”​