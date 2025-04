Porsche Sprint Challenge: AF & V Motorsport estreia-se com vitória

A estreia da AF & V Motorsport — equipa formada pela AF Motorsport e Veloso Motorsport — foi muito positiva na Porsche Sprint Challenge Ibérica. A equipa alinhou com duas duplas: André Fernandes/Dylan Pereira na classe Pro-Am, e José Barros/Nuno Batista na classe AM, ambos em Porsche 992 GT3 Cup.

Nas qualificações, Fernandes foi 5.º para a primeira corrida, enquanto Pereira conquistou a pole para a segunda. Barros e Batista também conseguiram boas posições de partida (3.º e 4.º respetivamente). Na primeira corrida, Fernandes terminou em 4.º lugar, a menos de 5 segundos do vencedor, enquanto Barros foi eliminado devido a um acidente causado por problemas de travagem de outro concorrente.

Na segunda corrida, Dylan Pereira liderava, mas teve problemas de travões, acabando em 4.º. Nuno Batista, aproveitando dificuldades dos rivais, conquistou um pódio para a equipa.

Na corrida final (formato Endurance de 40 minutos, com troca de pilotos), Fernandes e Pereira conquistaram a primeira vitória da jovem equipa, aproveitando um “Safety Car” e uma excelente recuperação de Dylan Pereira. Já Barros e Batista, com algumas dificuldades no Porsche, terminaram em 5.º lugar.

No balanço geral, a AF & V Motorsport somou dois pódios e uma vitória na sua estreia oficial, demonstrando potencial para a temporada.

Luís Veloso: “Mais um fim de semana muito produtivo com dois pódios, sendo um deles uma vitória. Muito satisfeito com o trabalho dos nossos técnicos que recuperaram o Porsche do José Barros durante a noite, depois de ter sido abalroado na primeira corrida. Foi um excelente arranque da AF & V Motorsport e estamos já ansiosos para a próxima jornada no circuito de Monteblanco.”