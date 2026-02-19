Porsche Sprint Challenge: Acordo com canal TV está a ser trabalhado
A Porsche Sprint Challenge Ibérica prepara a quarta temporada com ambição de crescimento mediático e desportivo. A organização encontra-se em negociações avançadas com um grupo de media português para assegurar a transmissão integral e em direto das seis rondas do campeonato em 2026.
O acordo, a concretizar-se, deverá colocar a competição em canais de grande audiência nacional e reforçar a presença em plataformas digitais e programas especializados, aumentando a visibilidade de pilotos, equipas e patrocinadores. A projeção poderá também traduzir-se num maior número de carros em pista e num campeonato mais competitivo.
O calendário inclui duas jornadas em Portugal, ambas no Autódromo do Estoril — que volta a acolher a Grand Finale — e quatro em Espanha, nos circuitos de Monteblanco, Valência, Jerez de la Frontera e Navarra. Mantém-se o princípio de igualdade técnica dos Porsche 911 GT3 Cup, centrando a disputa no talento dos pilotos.
Em termos regulamentares, a principal novidade é o aumento dos treinos livres de 20 para 30 minutos. Cada jornada continuará a contar com duas sessões de qualificação de 15 minutos, duas corridas Sprint de 20 minutos mais uma volta e uma prova de endurance de 50 minutos.
A época incluirá ainda testes com o novo Porsche 992.2 Cup Car, que em 2027 será generalizado nas competições, bem como o programa Porsche Ignition Série GT4 para jovens provenientes do karting, “gentleman drivers” e pilotos menos experientes, além do regresso da Women Academy.
