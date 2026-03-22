Porsche Penske Motorsport ‘leva’ tudo: 12h de Sebring+24h de Daytona= 36h da Florida

A Porsche Penske Motorsport conquistou uma vitória histórica nas 12 Horas de Sebring 2026, ao assinar uma dupla na geral com o Porsche 963 nº 7 a cortar a meta à frente do nº 6, repetindo o triunfo do ano anterior e consolidando o seu arranque perfeito de época no IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

A formação de fábrica, que já vencera as 24 Horas de Daytona em janeiro, completa assim de forma perfeita as chamadas “36 Horas da Florida”, reforçando a liderança nos campeonatos. Para a Porsche, esta foi a 20ª vitória absoluta em Sebring e o 17.º resultado 1-2 na clássica de resistência disputada no exigente traçado da Florida.

O trio do nº 7, composto por Felipe Nasr, Julien Andlauer e Laurin Heinrich, voltou a subir ao lugar mais alto do pódio, apesar de ter sofrido danos logo no início e de ter sido forçado a recuperar desde o fundo do pelotão GTP. “É incrível vencer outra vez aqui, depois de tudo o que aconteceu na corrida”, sublinhou Nasr, após completar o duplo Sebring–Daytona no mesmo ano com os mesmos companheiros de equipa.

Recuperação do #7 e duelo interno decide corrida

A prova começou com o Porsche nº 6 a alinhar em quarto na grelha e o nº 7 em sexto, mas o início foi complicado para o carro vencedor. Logo na segunda volta, um toque na Curva 1 fez o nº 7 cair para sétimo, obrigando a uma passagem extra pelas boxes para avaliar danos e, pouco depois, a cumprir um “drive-through” por contacto com o nº 5 da JDC-Miller, o que o atirou para 10º entre os GTP.

Na frente, Kévin Estre levou o nº 6 ao terceiro lugar ao fim de oito voltas e depois a segundo com uma manobra determinada na Curva 1 sobre o Acura nº 60. Ainda antes das duas horas de prova, o francês assumiu a liderança com uma ultrapassagem por dentro em Sunset Bend ao Acura nº 93, construindo rapidamente uma vantagem superior a dois segundos.

As primeiras trocas de piloto colocaram Laurens Vanthoor no nº 6 e Laurin Heinrich no nº 7, com a estratégia a começar a jogar a favor deste último. Um toque sofrido pelo nº 6 obrigou a reparações, compensadas em parte por uma Full Course Yellow, permitindo à Porsche Penske manter o carro em terceiro, atrás do nº 7. Ao fim de quatro horas, o nº 7 assumia pela primeira vez o comando, com o nº 6 logo atrás, iniciando um período de domínio absoluto da dupla de protótipos.

Por volta da volta 149, o nº 7 liderava com quase nove segundos de margem sobre o n.º 6, antes de nova ronda de paragens e trocas de piloto. Já na 10.ª hora, o nº 6 conseguiu saltar para a frente na saída das boxes, mas a Porsche optou depois por dividir estratégias: numa paragem seguinte, o nº 7 limitou‑se a reabastecer, enquanto o nº 6 montou pneus novos, devolvendo a liderança ao carro de Nasr, Andlauer e Heinrich.

Ataque final e gestão sob pressão

A fase decisiva da corrida foi marcada por um duelo direto entre os dois Porsche, com várias trocas de posição em pista e sob neutralizações. O nº 6 ainda voltou a comandar, mas um ataque decisivo, a cerca de uma hora do fim, com Nasr a mergulhar pelo interior na Curva 17, selou em definitivo a vantagem do nº 7. No stint final, o brasileiro geriu a margem e cruzou a meta com cerca de 1,5 segundos de vantagem sobre o carro irmão, após resistir a um último recomeço e ao desgaste de pneus e tráfego.

Atrás, o Cadillac nº 31 e o BMW nº 24 pressionaram na luta pelo segundo posto, mas Estre respondeu com uma defesa vigorosa ao volante do nº 6. Depois de ter sido obrigado a ceder uma posição por penalização, o francês recuperou o lugar com uma manobra determinada na Curva 16, garantindo a dobradinha e confirmando o resultado perfeito para a estrutura de Roger Penske.

Sucesso total da Porsche também nas classes GT

A jornada de Sebring foi ainda coroada por um domínio alargado da Porsche nas categorias GT. Em GTD Pro, o Porsche 911 GT3 R n.º 911 da Manthey conquistou uma vitória de estreia na classe, à frente do n.º 77 da AO Racing, completando um 1-2 para a marca de Weissach. Em GTD, o Porsche n.º 120 da Wright Motorsports subiu ao terceiro lugar do pódio, acrescentando mais um troféu à colheita do construtor alemão.

“Acabámos de concluir as 12 Horas de Sebring com mais um 1-2, pelo segundo ano consecutivo. É incrível a série em que estamos – voltámos a vencer as 36 Horas da Florida”, destacou Jonathan Diuguid, diretor‑geral da Porsche Penske Motorsport. “Os carros estiveram irrepreensíveis, tínhamos muito ritmo e a nossa maior vantagem esteve na forma como gerimos os pneus ao longo dos stints face à concorrência. Não podia estar mais satisfeito por voltar a Victory Lane”, acrescentou o responsável.

FOTOS Porsche Motorsport