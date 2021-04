Porsche Ibérica apoia Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV

O importador da Porsche para Portugal e Espanha, junta-se ao Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV como patrocinador. A casa alemã viu na competição principal da velocidade nacional uma excelente plataforma para divulgar os seus produtos Porsche Ibérica junta-se ao Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV. Fornecerá o “leading car” para todas as provas do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV e trará até às pistas nacionais o “Porsche Mobile Center” para divulgação dos produtos e tecnologia da casa de Weissach e oferecer uma base de trabalho para a comunicação social.

Com uma lista de inscritos que ultrapassa a quinzena de automóveis inscritos nas três categorias disponíveis (GT Cup, GT Light e Touring Cup) onde pontificam campeões nacionais e internacionais de velocidade e nomes grados da competição automóvel europeia, o Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV tem todos os ingredientes para ser um enorme sucesso.

Nuno Carmo Costa (chefe do departamento de marketing e relações publicas em Portugal): “A Porsche Ibérica reconhece a coerência e a qualidade deste estruturado projeto, integrado nos mais prestigiantes eventos de automobilismo internacional. Valorizamos também este plano de comunicação capaz de elevaro desporto, os pilotos e as marcas envolvidas no projeto. É paranós um privilegio ter um ícone da nossa marca como “leading car”, e constatar quea Porsche é a escolha da maioriados pilotos do CPV.