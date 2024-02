Porsche da Manthey EMA vence 12 horas de Bathurst | AutoSport

Depois de ter vencido as 24 Horas de Daytona, prova inaugural do campeonato de resistência da IMSA, Matt Campbell foi piloto do Porsche 992 GT3R #912 da Manthey EMA a passar pela linha de meta em Mount Panorama, triunfando nas 12 Horas de Bathurst, apesar de uma penalização e de uma estratégia comprometida na corrida.

Campbell, que conquistou a sua segunda vitória nas 12 Horas de Bathurst, negou a Jules Gounon o recorde da quarta vitória consecutiva no reinício da corrida, após um período do Safety Car no final da corrida.

Se para Campbell esta foi o segundo triunfo na prova australiana, que abre a temporada de 2024 do Intercontinental GT Challenge, os companheiros de equipa que partilharam o Porsche #912, Laurens Vanthoor e Ayhancan Güven, conquistaram as suas primeiras vitórias na corrida.

Já Gounon – que ficou a menos de três segundos do quarto triunfo – conseguiu ainda assim garantir o terceiro pódio consecutivo para a SunEnergy1 Racing, tendo partilhado o Mercedes-AMG GT3 com Luca Stolz e Kenny Habul. O piloto do Mercedes foi forçado a aguentar a investida de Jaxon Evans (Porsche 992 GT3R #13 da Phantom Global Racing), mas que teve como resultado final, ajudar o Audi R8 LMS Evo II #22 da Wash It Team MPC (Christopher Haase/Kelvin van der Linde/Liam Talbot) a conquistar o terceiro lugar da classificação.

Apesar de Sheldon van der Linde ter garantido a pole position para o BMW M4 GT3 #32 que partilhou com Dries Vanthoor e Charles Weerts, a batalha das 12 horas provou ser um desafio enorme para a WRT. A corrida começou de forma prometedora, com o carro #32 a liderar a primeira parte da corrida e ambos os carros da equipa – o #46 com Valentino Rossi, Maxime Martin e Raffaele Marciello – a rodarem entre os cinco primeiros no primeiro terço da corrida. No entanto, um infeliz incidente envolvendo um carro que estava a ser dobrado levou Charles Weerts e o carro #32 a abandonarem na 5ª hora. O #46 lutou arduamente durante toda a corrida, tendo como objetivo um lugar no pódio até aos últimos minutos da corrida, mas teve de se contentar com o 5º lugar após algumas grandes batalhas. A Manthey EMA fez a dobradinha, com Alessio Picariello/Yasser Shahin/Harry King a vencerem a classe Pro-Am no Porsche #911.

Um recorde de oito carros terminaram na mesma volta do líder, com seis carros não classificados.

Resultados completos, AQUI.

Foto: Gruppe C Photography/SRO